Last minute zájezdy zpravidla nakupují páry a flexibilnější cestovatelé. Poslední dobou ale přibývá rodin, které si nemohou dovolit běžný zájezd, řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. „Pro 'last minute' klienty je důležité vejít se do stanoveného rozpočtu, výběr cílové destinace není stěžejní,“ uvedla Chaloupková.

V cestovní agentuře Invia je letošní nabídka last minute zájezdů meziročně vyšší o pět až deset procent, řekla mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková. Sleva v rámci last minute nabídky se podle ní většinou pohybuje okolo 30 procent, některé zájezdy ale mohou vyjít i o polovinu levněji, doplnila.

„Je však třeba počítat s tím, že nabídka ubytování i termínů je v tomto období dost omezená. Nejčastěji se v last minute nabídce objevují menší dvojlůžkové pokoje, kam není možné dát dvě přistýlky - v případě, že má rodina dvě a více dětí,“ uvedla Jirušková. Polovinu klientů, kteří nakupují last minute zájezdy, podle ní tvoří páry, 37 procent rodiny, sedm procent individuální cestovatelé a šest procent připadá na skupiny lidí.

Nejvíce zájezdů kupují Češi v předprodeji

Avšak nejvíce zájezdů - 37 procent - si lidé pořídí v předprodejích, v takzvaném first minute režimu. Last minute zájezdy mají 34 procent z celkových prodejů, zbytek je podle mluvčí Invie v mezičase. Od přelomu května a června roste zájem o last minute nabídky mezitýdenně o 30 až 40 procent, uvedla generální ředitelka cestovní kanceláře Travel Family Martina Blahová.

Naopak cestovní kancelář Alexandria letos hlásí méně last minute nabídek než loni v létě. „Letos výrazně narostly předprodeje v rámci first minute. Zájem byl již od začátku prodejů opravdu velký, na last minute tak v porovnání s loňskem zbyla menší část nabídky,“ uvedl mluvčí Petr Šatný. „Dalším trendem je, že i v rámci last minute nabídky se více zájezdů prodá dříve. A na ten takzvaný super last minute, kdy nakoupíte opravdu těsně před odletem, jsou letos prodeje výrazně menší než loni,“ dodal.

Také podle mluvčího skupiny DER Touristik CZ Jana Bezděka lidé už v takové míře nenakupují zájezdy, kdy do odjezdu zbývá pár dní. Objem last minute nabídek je podobný jako loni, uvedl. Do skupiny patří cestovní kanceláře Fischer či Exim Tours.

VIDEO: Bez bydlení děti nebudou. Česko míří k historickému minimu porodnosti, varuje ekonomka Kalíšková ve FLOW