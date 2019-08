Majitel usedlosti Cibulka ji nabízí Praze 5 za 160 milionů | E15.cz

Radnice si nechala zpracovat cenový posudek na zchátralou nemovitost. Závěry by měla znát příští měsíc. Pokud by se rozhodla pro nákup, potřebovala by peníze od magistrátu.

Zhruba 160 milionů korun žádá právník a šéf Ústředního automotoklubu Oldřich Vaníček za usedlost Cibulka v pražských Košířích. E15.cz potvrdila cenu radnice Městské části Prahy 5. Vaníček však nenabízí samotnou nemovitost, ale stejnojmennou firmu.

„Majitelem usedlosti je akciová společnost, která nám zaslala oficiální nabídku na odkup celé společnosti, které nemovitost patří. Samozřejmě nezbývá, než se blíže seznámit s historií a možným zatížením této firmy,“ uvedl radní pro investice a správu majetku Štěpán Rattay (Piráti).

Kromě toho je třeba zjistit, zda požadovaná částka odpovídá hodnotě Cibulky a také to, kolik by případně stála její rekonstrukce. Jasněji by mělo být příští měsíc.

„Necháváme zpracovat posudek na nemovitost včetně všech pozemků,“ dodal Rattay s tím, že aktuální stav usedlosti je žalostný a je zřejmé, že její oprava, provoz a údržba by byly finančně velmi náročné.

„Ani soukromý majitel pro svou investici do tak nádherného místa po několik desítek let nenašel a nezajistil ekonomickou návratnost ani smysluplné a efektivní využití,“ podotkl radní.

Vaníček chtěl v Cibulce vybudovat domov pro seniory, z jeho plánů však kvůli údajnému nezájmu investorů sešlo. Za minulého režimu patřila usedlost státu, který ji ještě před rokem 1989 prodal České spořitelně. V 90. letech se pak stal majitelem objektu Ústřední automotoklub.

Vaníček nechce jednání s Prahou 5 komentovat. „Jsem vázán, že se k tomu zatím nebudu vyjadřovat,“ řekl MF Dnes.

Rattay míní, že pokud by se stamilionová investice ukázala pro městskou část jako akceptovatelná, musel by se na ní podílet pražský magistrát. „Dojdeme-li do stavu, kdy budeme jednat o konkrétních podmínkách odkupu, domnívám se, že by Cibulka měla být prodána jako nemovitost, a ne jako akciová společnost,“ poznamenal s poukazem na to, že i před zastupitelstvem bude snáze obhajitelný pouze nákup objektu s parcelami.

Cibulka je jednou z nejstarších pražských usedlostí, která vznikla už někdy ve 14. století. Nynější podobu dal empírovému zámečku s rozsáhlým lesoparkem pasovský biskup Leopold Thun-Hohenstein, úpravy pocházejí z první třetiny 19. století. Park s romantickými stavbami vlastní Praha 5, která ho v posledních letech revitalizuje.