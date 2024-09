Úmysl stát se předsedkyní SOCDEM Maláčová oznámila ve videu, ve kterém její kandidaturu podpořil místopředseda strany Lubomír Zaorálek. Někdejší ministr zahraničí zároveň ohlásil, že hodlá znovu kandidovat do vedení strany. "Máme tu neschopnou, prolhanou vládu, která to, co slíbila, to porušila. A já chci, aby Sociální demokracie k tomu přestala mlčet," uvedla Maláčová.

Šmarda už dříve řekl, že SOCDEM by měl rok před volbami do Sněmovny vést někdo s volebním úspěchem. S výzvou ke kandidatuře proto oslovil dlouholetého hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a bývalého hejtmana Královéhradeckého kraje, nynějšího starostou Rokytnice v Orlických horách Jiřího Štěpána. Oba uspěli v krajských volbách.

Jana Maláčová potvrdila: Chce kandidovat na předsedkyni SOCDEM • Facebook - L. Zaorálek

Netolický ale v pondělí řekl, že ho důvěra dosavadního předsedy těší, chce se ale přednostně věnovat práci v kraji. Štěpán za svou za prioritu dovést ke zdárnému konci situaci po regionálních volbách, v jeho případě v Královéhradeckém kraji. ČTK v pondělí řekl, že záležitost ještě nezvažoval.

Po volbách do dolní komory v roce 2021 sociální demokraté ve Sněmovně skončili. Nedařilo se jim ani v červnových evropských volbách. V letošních krajských volbách ztratila SOCDEM 24 mandátů a obsadila 13 křesel v krajských zastupitelstvech.