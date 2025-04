Milionová pokuta nestačí. Soud v kauze Dozimetr odmítl dohodu s Dovhomiljou

Obžaloba viní v kauze Dozimetr devět lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku. Mezi obžalovanými figurují například zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Soud začne případ projednávat v červnu.

Soud jednání s Dovhomiljou odročil na středu 30. dubna. Státní zástupce má do té doby předložit novou dohodu o vině a trestu, na základě které by měl mít podnikatel povinnost zaplatit nejméně dva miliony korun. „Trest je nepřiměřeně nízký a mírný,“ prohlásil Kriebel. Zdůraznil, že je muž obviněn ze tří trestných činů - z přijetí úplatku, praní špinavých peněz a účasti na organizované zločinecké skupině. Hrozí mu až desetileté vězení.

Dohoda je možná

Schválit podnikateli dohodu by ale podle Kriebla bylo „možné a účelné“. Peněžitý trest v nyní sjednané výši by však podle něj nebyl dobrým signálem pro veřejnost. Při nezaplacení milionové částky by navíc podle dohody šel Dovhomilja do vězení na tři roky, což není dostatečné. Soudce dodal, že si muž trestnou činností v případu vydělal 500 tisíc korun.

Státní zástupce Adam Borgula odůvodnil dohodu zejména tím, že muž významně přispěl k rozkrytí činnosti organizované skupiny. „Jednou z možností je i upuštění od trestu, z čehož jsem vycházel,“ řekl novinářům. Dovhomilja podle něj zůstává spolupracujícím obviněným a má povinnost v kauze svědčit. Podle žalobce je nyní na něm, zda bude chtít uzavřít dohodu novou.

Dohodu o vině a trestu uzavřel se žalobcem i podnikatel Zakaría Nemrah. Také tu bude dnes trestní senát schvalovat. Muč čelí obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině. Je ale také mezi stíhanými v nové větvi případu, ve které policie od poloviny října loňského roku obvinila kvůli dalším zakázkám DPP a s nimi spojené korupci 11 lidí a tři firmy.

Devíti lidem, kteří čelí stíhání již od roku 2022, klade obžaloba za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a nedovolené nakládání s drogami. Vyšetřovatelé tvrdí, že organizovaná skupina obsadila důležité pozice v pražském dopravním podniku tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Klíčovou postavou skupiny byl podle nich Redl.

Obvodní soud pro Prahu 9 dnes neschválil dohodu o vině a trestu uzavřenou mezi státním zástupcem a podnikatelem Zakaríou Nemrahem viněným v kauze Dozimetr. Trestní senát vedený soudcem Jakubem Krieblem považuje navrhovaný třímilionový peněžitý trest za přiměřený, dohodu zamítl z formálních důvodů. Muž se k trestné činnosti v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP) přiznal.

Soud dnes neuznal ani dohodu mezi žalobcem a podnikatelem Pavlem Dovhomiljou, který má v případu status spolupracujícího obviněného. Soudce uvedl, že je navrhovaný peněžitý trest ve výši milion korun příliš mírný.

