Na dovolenou jezdí Češi obvykle na týden. K odpočinku to nestačí

Ačkoliv psychologové a odborníci z oblasti lidských zdrojů doporučují pro kvalitní odpočinek plánovat dovolenou alespoň na dva týdny v kuse, Češi obvykle vyjíždějí jen na týden. Vyplývá to ze šetření společnosti Grafton Recruitment, do kterého se zapojilo 350 zaměstnanců. Většina lidí má navíc problém se během volných dnů odpojit od práce, a to i přesto že digitální detox uvádějí jako jednu z priorit při jejich trávení.