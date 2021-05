Nechte prošetřit únik informací v kauze Vrbětice, vyzvali poslanci vládu | E15.cz

Vláda by měla podle sněmovny uložit tajným službám a policii, aby prošetřili únik informací v případu Vrbětice. Dolní komora se na tom usnesla po dnešní dvouhodinové debatě o zrušené cestě vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. I kvůli přítomnosti ředitelů všech tří tajných služeb poslanci jednali za zavřenými dveřmi, konkrétní informace i záležitosti ale nezazněly.

Na jednání vystoupil premiér Andrej Babiš a řada diskutujících. Za tajné služby promluvil jen ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl. Podle předsedy poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška upozornil na zákonné ustanovení, podle kterého zpravodajci nemohli na plénu podávat informace v takovém rozsahu, a odkázal na příslušné komise.

Sněmovna ale odmítla návrh, aby komise záležitost projednaly. Bartošek věří tomu, že komise pro kontrolu činnosti zpravodajských služeb o věci debatovat budou. „Řada otázek zůstala nezodpovězena,“ uvedl. Už ve čtvrtek se schází komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

Podle předsedy SPD a místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury se usnesení sněmovny týká úniku informací, který už řeší policie po trestním oznámení. Trestnímu oznámení čelí policejní prezident Jiří Švejdar.

Poslanec ANO Robert Králíček uvedl, že pro něj dnešní diskuse nepřinesla nic nového vzhledem k tomu, že věc už projednal bezpečnostní výbor. „Už jsme to na výboru měli, informace jsme dostali, usnesení jsme přijali a nepředpokládám, že by někdo vnesl nějaké nové informace,“ uvedl i směrem k možnému dalšímu projednávání v komisích.

Poslanec Pirátů Jan Lipavský věří tomu, že ve čtvrtek se věcí bude zabývat komise pro Vojenské zpravodajství. Hamáček podle něj dnes opět detailně popisoval průběh událostí. „Mne to pouze utvrdilo v tom, že on tam chtěl cestovat, i když on sveřepě jaksi zapírá,“ uvedl. Věcný podle něj byl premiér. „Pouze uvedl, že poté, co byli počátkem dubna seznámeni s informacemi (o původu výbuchů ve Vrběticích), tak to delegoval na pana Hamáčka, neuvedl jak,“ řekl Lipavský.

Poslanci podle Lipavského řeší, jak se mohla dostat k informacím o Vrběticích média. Dnes však podle něj bylo vše pouze v úrovni hypotéz a spekulací. Jedna z verzí podle něj může být, že únik pocházel z Ruska.

„Není možné, aby informace, které se zcela zásadně dotýkají bezpečnosti státu, unikaly do médií,“ řekl novinářům Bartošek. V médiích se podle něho objevovaly opakovaně vyhrazené informace. „To znamená, nějak se k nim ten dotyčný musel dostat. Pro nás je důležité vědět, kde a z jakých zdrojů tyto informace unikly,“ dodal.

Vystoupení premiéra bylo podle Bartoška spíš popisné, do podrobností nezacházel. „Povinnost před sněmovnou splnil, každopádně na řadu otázek neodpověděl,“ podotkl. Předseda KSČM a místopředseda sněmovny Vojtěch Filip řekl, že atmosféra dnešní debaty byla důstojnější než v úterý.

Poslanci začali cestu probírat za zavřenými dveřmi v úterý odpoledne kvůli informacím serveru Seznam Zprávy. Server s odkazem na své zdroje uvedl, že Hamáček chtěl vyrazit do Ruska s plánem „vyměnit mezinárodní skandál“ kolem exploze muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny Sputnik V a uskutečnění summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to popírá.

Hamáček dnes také uvedl, že na autory článku podá trestní oznámení a žalobou bude po vydavateli požadovat deset milionů korun. Server Seznam Zprávy je podle šéfredaktora Jiřího Kubíka připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.

Úterní diskuse trvala asi hodinu a půl. Pozvaní ředitelé zpravodajských služeb, nejvyšší státní zástupce a policejní prezident se ke slovu nedostali. Někteří poslanci uváděli, že debata přerostla ve vzájemné osočování. Nejvyšší žalobce a Švejdar se z dnešního jednání omluvili. Přítomní byli vedle Šimandla ředitelé Vojenského zpravodajství Jan Beroun a Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka.