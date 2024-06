„Jsme nyní v situaci, kdy došlo k výraznému posunu. Je zde kompletní insolveneční návrh a jsou připraveny prostředky, jak pomoci zaměstnancům Liberty Ostrava. Oceňuji v jednání spolupráci ministerstva s odbory a úřadem práce,“ dodal.

Evropské finanční prostředky podle něj v tomto případě využitelné nebudou. Současně apeloval na svižnost insolvenčního řízení, aby mohl stát začít vážně jednat s potenciálními investory. Ministerstvo bude dál hledat cestu, jak vyplácet zaměstnancům mzdy déle než tři měsíce, aby je v podniku udrželo. Ministr také zmínil, že při vážném zájmu investorů o firmu je případně možné hledat cesty k prodloužení.

„Věřím, že se podaří zachovat co největší množství pracovních míst. Je potřeba, aby nyní zůstali zaměstnanci v klidu a nedávali hromadně výpovědi,“ myslí si předseda odborových svazů KOVO Roman Ďurčo. „Liberty stojí za záchranu.

„Státní systém pomoci je nastavený správně, a to tak, aby lidé nepřišli o mzdu a mohli uplatnit mzdový nárok,“ řekl generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof. S žádostí o mzdu museli zaměstnanci vyčkat právě na vyhlášení invsolvenčního řízení zaměstnavatele v rejstříku. Náhrada dosahuje výše 1,5 násobku rozhodné částky za měsíc, tedy přibližně 65 tisíc korun. „Žádostí bylo za včerejček podáno 437,“ řekl Krištof. Polovinu z nich podali zaměstnanci přímo v místě zaměstnavatele.

„Chceme pomáhat hlavně těm, co se nacházejí v tíživé situaci. Například matkám samoživitelkám,“ dodal. Tito lidé by podle měj měli dostat pomoc mezi prvními. „Žádosti vybíráme v Ostravě v sídle Liberty a následně je rozvážíme do regionálních poboček, kde je zpracovávají naši zaměstnaci,“ vysvětlil, jakým způsobem chce ÚP žádosti zpracovávat co nejrychleji.

Svůj mzdový nárok mohou zaměstnanci uplatňovat nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za čtvrtletí. Současně je možné žádat o náhradu mzdového nároku za každý mesíc zvlášť, tento typ pomoci je primárně určen zaměstnancům, kteří jsou v nouzi a o svůj nárok nebudou žádat zpětně za celé tři kalendářní měsíce.

Pomoc pracovníkům zadluženého podniku Liberty Ostrava v úterý přislíbil také Moravskoslezský kraj. Lidé, kteří v červnu nedostali výplatu, si budou moci zažádat o bezúročnou půjčku až do výše 25 tisíc korun. Vrátit ji musí najednou do konce roku. Podle moravskoslezského hejtmana Josefa Bělici (ANO) vyčlenil kraj na půjčky 125 milionů korun. „Jsme přesvědčeni o tom, že kdo rychlé dává, dvakrát dává. Lidé, kteří se dostali do tíživé situace – a musím podotknout, že ne vlastní vinou, ale nezodpovědným přístupem současného majitele Liberty – si nezaslouží, aby se jejich situace prohlubovala,“ řekl.