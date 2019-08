Nedělní zákaz jízdy kamionů dopadne hlavně na moravské dopravce, může být i likvidační | E15.cz

Potkat v neděli na dálnici kamion by mělo být brzy takřka nemožné. Ministerstvo vnitra počítá se zákazem jízdy od sobotní půlnoci až do dvaadvacáté hodiny následujícího dne, dosud přitom mohou nákladní dopravci vyjíždět v neděli aspoň do třinácté hodiny. Zatím není jasné, odkdy by se tak mohlo stát.