Jak na povinné ručení: levné pojištění může vyjít dost draho | E15.cz

Povinné ručení si musí sjednat každý vlastník motorového vozidla. Pojistka kryje škody na zdraví nebo majetku, které řidič na silnici způsobí druhým. Kdo povinné ručení nemá, měl by počítat s pokutou od policie. Sankci pět až čtyřicet tisíc korun může uložit také Česká kancelář pojistitelů.

Cena pojistek a jejich podmínky se liší dle jízdní historie, lokality a dalších parametrů. Právě to je důvod, proč výběr či změnu pojišťovny nepodceňovat. Důkazem existence pojištění je tzv. zelená karta. Ta je v Evropě mezinárodně uznávaná a řidič je povinen ji mít za jízdy při sobě.

Podle čeho povinné ručení vybírat

Základem je si zkontrolovat, co kromě povinného ručení pojistka obsahuje. Vyhraďte si čas na pročtení pojistných podmínek a ujistěte se, kdy pojišťovna pojistné vyplácí. V určitých případech jsou v pojištění zahrnuty služby, které mohou být u jiné pojišťovny za příplatek. Jedná se například o asistenční služby.

Asistenční služby se v poslední době stále zkvalitňují a pomůžou nejen u havárie, ale třeba i v případě poruchy a poškození auta. Jednou z nejdůležitějších částí je odtah auta, kdy najednou nevíte, co dělat. Určitě se ale informujte o limitech.

Pokud zavrhnete havarijní pojištění, rozhodně není od věci přemýšlet nad pojištěním skel a nad pojištěním srážky se zvěří, pokud bydlíte poblíž lesa.

kalkulátoru Tip: Nabídky povinného ručení si můžete srovnat pomocí našeho šikovného

Jak je to s limitem pojištění

Podle zákona nesmí být limit pojištění nižší než 35 milionů korun při škodách na zdraví a 35 milionů korun při škodách na majetku. U škody na zdraví se tento limit počítá za každého zraněného. Sice se to může jevit jako dostatečná částka, ale není tomu tak. Zejména pokud se jedná o vážné a trvalé zranění mladého člověka. Vhodnější je proto limit 50 miliónů.

Kolik povinné ručení stojí

Výše pojistky se liší dle toho, do jaké kategorie jako řidič patříte. Obecně za povinné ručení zaplatí logicky více ten, kdo častěji havaruje, a to třeba i o desítky procent. Pro pojišťovny jsou rizikovějšími klienty řidiči ve věku do 21 i ve věku nad 75 let. Dalšími faktory určujícími cenu jsou hustota provozu, počet registrovaných vozidel a četnost jejich využívání. V neposlední řadě pak záleží na tom, zda bydlíte ve městě nebo na vesnici. Nejvíc platí lidé v Praze (3703 korun s maximálními bonusy), nejmíň v Jihlavě (2835 korun).

Kdy na změnu povinného ručení

Standardně lze smlouvu o povinném ručení vypovědět na konci pojistného období, které nejčastěji trvá jeden rok. Údaj o konci pojistného období (často se označuje také jako výročí smlouvy) najdete v zelené kartě. Termín si dobře pohlídejte: žádost o výpověď smlouvy musí pojišťovna obdržet nejpozději šest týdnů předtím, než pojistné období skončí. Když lhůtu promeškáte, pojišťovna smlouvu automaticky prodlouží.

Povinné ručení se většinou vypovídá písemně. Krom jména a vlastních identifikačních údajů nezapomeňte do žádosti uvést také číslo pojistné smlouvy nebo alespoň název pojištění, které chcete vypovědět.

Výhodu má ten, kdo si pojištění auta sjednal teprve nedávno. Podle občanského zákoníku jde totiž od smlouvy s pojišťovnou odstoupit ještě dva měsíce po jejím uzavření. Ze smlouvy s pojišťovnou ovšem nevyklouznete zadarmo: zaplatíte poměrnou část pojistného za období, kdy jste pojistku využívali.