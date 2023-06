Nerudová chce kandidovat do Evropského parlamentu | e15.cz

„Kandidovat určitě budu. Jednám se všemi politickými stranami, které by reflektovaly můj program z prezidentských voleb. Dohodnuto zatím definitivně nic není, kandidátky se uzavírají na podzim,“ řekla Nerudová.

Později ale své prohlášení mírnila. „Mohu potvrdit, že vážně zvažuji svoji kandidaturu, ale nic není v tuto chvíli jisté a potvrzené,“ napsala na twitteru.

Podle informací Euractivu by se Nerudová mohla stát dvojkou kandidátky hnutí STAN hned za Janem Farským. Ten to ovšem nepotvrdil. „Kandidátku bude schvalovat hnutí STAN na konci letošního roku, v září bude schvalovat lídra, do té doby nemohu nic potvrdit,“ řekl Farský na dotaz Euractivu.

V posledních volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 Starostové sestavili kandidátu spolu s TOP 09. Letos STAN připravuje samostatnou kandidátku.

Nerudová už na konci března připustila, že o kandidatuře uvažuje. Po setkání s prezidentem Petrem Pavlem tehdy řekla, že se chce dál zaměřovat na práci s mladými lidmi. „Mladá generace chce euro a chápe, že bychom měli být součástí Evropské unie, že je to pro nás důležité. A chápe i jiné než finanční výhody. Takže z tohoto důvodu evropské volby nevylučuji,“ řekla. Uvedla také, že jednala se zástupci „v podstatě všech politických stran“, s nimiž probírala své další směřování v politice.