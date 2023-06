Nový šéf České televize Souček chce zvýšit koncesionářské poplatky | e15.cz

Jan Souček, který byl ve středu zvolen novým generálním ředitelem České televize , stál posledních devět let v čele brněnského studia ČT. V nové funkci chce vyřešit hlavně otázku financování veřejnoprávního média. Je například pro zvýšení koncesionářských poplatků ze současných 135 na 180 korun. Chce také zlepšit komunikaci společnosti a zredukovat první úroveň managementu o pětinu.

Souček ve středečním hlasování porazil ve třetím kole dosavadního ředitele ČT Petra Dvořáka, jehož mandát končí letos v září. Nový šéf dostal jedenáct hlasů. Souček byl od roku 2014 ředitelem brněnského studia České televize, Radou ČT byl zvolen v červnu 2014.

V dalších dvou letech koordinoval výstavbu nového televizního studia v Brně-Líšni, které bylo oficiálně zprovozněno v říjnu roku 2016. Poté inicioval dlouhodobé projekty jak ve vztahu k odborné veřejnosti (Producentský den, Regionální fórum, rozsáhlý stážistický program TS Brno), tak pro širokou veřejnost (projekty mediální gramotnosti pro střední školy nebo pro seniory). Propůjčil tvář i několika charitativním projektům (Armáda spásy, Hospic sv. Alžběty, Domácí hospicová péče).

Při prezentaci svého kandidátského projektu před Radou ČT řekl, že by chtěl v případě zvolení „vytvořit jednotnou veřejnoprávní digitální zpravodajskou platformu, na které by se podílela ČT, Český rozhlas a Česká tisková kancelář.“ Mohla by vzniknout v roce 2025.

ČT podle něj stojí před potřebou vyřešení financování, ale není přesvědčený, že potřebuje jen více peněz na výrobu obsahu, ale měla by vyřešit efektivitu činností a zvážit jejich případný outsourcing. V rámci organizační struktury Souček počítá s redukcí první úrovně managementu o dvacet procent. Chce také nastartovat novou úroveň komunikace nejen uvnitř televize, ale i s radou a s politickou reprezentací.

V programu má v plánu odstranit některé duplicitně vytvářené pořady nebo prosadit větší zastoupení zahraniční tvorby v hlavním vysílacím čase. Celkový podíl české a zahraniční tvorby měnit nehodlá. Rád by zahájil debatu o tom, zda ČT v době úspor musí nakupovat drahá sportovní práva na úkor vlastní tvorby.

Podle Součka by ČT měla být přehlednější, odvážnější, provokativnější. „Představuji si ji jako lídra v technologiích i televizních formátech. Zároveň by měla být i respektovaným médiem, které dokáže oslovovat lidi,“ prohlásil nedávno.

V médiích se před časem vyslovil pro zvýšení koncesionářských poplatků. Za optimální by považoval částku 180 korun s inflační doložkou. „Česká média veřejné služby potřebují reformu financování, která by zajistila jejich stabilitu v delším časovém horizontu. Souběžně s debatou o změně financování bych uvítal širokou debatu o tom, jaké klíčové atributy česká společnost od médií veřejné služby očekává,“ popsal Souček pro Mladou frontu Dnes.

Rodák z Brna vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, poté dva roky působil i jako advokátní koncipient, většinu kariéry ale spojil s mediálním průmyslem. Působil například v TV Nova nebo v PR agenturách New Deal Communications a Transparent Communications.