Obce budou muset zajistit místo v dětské skupině dětem, které se nedostanou do školky

Obce zřejmě budou muset zajistit místo v dětských skupinách dětem, které nepřijme po třetích narozeninách spádová mateřská škola. Pokud povinnost nesplní, měly by rodičům přispět na náklady péče. Předpokládá to vládní novela, kterou dnes schválila Sněmovna. Novelu, jež upravuje také sousedské dětské skupiny, zamíří k projednání do Senátu.

Sněmovna novelou prodloužila dobu, kterou by dítě mohlo měsíčně v zařízeních strávit, aby rodič nepřišel o rodičovský příspěvek. Nárok na rodičovskou mají mít i nastávající matky. Nejvyšší možná měsíční částka příspěvku se zvýší.

VIDEO: Plat 25 tisíc hrubého. Vychovatelky odchází za lepším a ve školních družinách není místo pro nové děti

Tříleté děti mají nárok na školku. Často se do ní ale dostanou až od září - od začátku školního roku, tedy měsíce po svých třetích narozeninách. Podle novely by obec musela místo v dětské skupině tříletým do přijetí do mateřské školy zajistit, jinak by rodičům poskytla náhradu ve výši jejich stanovené maximální úhrady. Nyní činí zhruba 5000 korun měsíčně.

Rodičům by měl rodičovský příspěvek podle schválené úpravy skupiny poslanců kolem Jany Bačíkové (ODS) zůstat, pokud jejich dítě stráví v zařízení do 120 hodin měsíčně místo nynějších až 92 hodin. Má to umožnit matkám, aby získaly práci alespoň na poloviční úvazek. Původní vládní návrh časovou hranici úplně rušil. Nina Nováková (KDU-ČSL) stáhla svou úpravu, jež reagovala na vládní návrh a ponechávala současný limit. Poslanci kolem Bačíkové uspěli také s úpravou, podle níž budou mít nárok na rodičovský příspěvek už nastávající matky, a to dva měsíce před plánovaným porodem. Měsíční hranice pro čerpání příspěvku vzroste o 2000 korun na 15 tisíc korun.

Čtveřice pirátských poslanců v čele s Olgou Richterovou neuspěla s návrhem, podle kterého by obce musely zajistit mateřskou školu nebo dětskou skupinu postupně do roku 2030 i pro dvouleté děti, aby s ohledem na předpokládanou klesající porodnost školky nerušily.

Sousedské skupiny by mohly nově fungovat v domácnostech pro nejvýš čtyři děti. Požadavky na prostory a provoz by posuzovaly krajské úřady práce. Firemní skupiny nebudou muset podle novely přijímat děti výhradně svých zaměstnanců. Sněmovna schválila úpravy ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) k zavedení digitalizace, ke změně konceptu příspěvku na provoz dětských skupin a k převodu jejich agendy z ministerstva na úřad práce.

Státní příspěvky na provoz dětských skupin by se měly podle odhadu ministerstva pohybovat do budoucna kolem tří miliard korun ročně. Letos by to mělo být 2,45 miliardy, příští rok 2,6 miliardy a o rok později 3,3 miliardy korun.

Sněmovna do novely doplnila pozměňovací návrhy Vojtěcha Munzara a Jiřího Havránka (oba ODS), které se týkají zaměstnaneckých akcií a individuálního penzijního spoření.