Česká unie sportu a Český olympijský výbor chtějí víc peněz na své fungování | E15.cz

Předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta absolvoval v minulých dnech řadu důležitých jednání, mimo jiné s premiérem Andrejem Babišem či s prezidentem Milošem Zemanem. Snažil se při nich zjistit rovněž jejich postoj k pozici ministerstva školství, které má rozdělování peněz ve sportu na starosti.

ČUS se totiž nelíbí, že pro letošek jí ministerstvo na činnost přispěje nejspíš jen 37 milionů korun. To je skoro o polovinu méně, než kolik bylo pro ČUS vyčleněno loni. Organizace, která zastřešuje jednotlivé sportovní svazy v zemi od fotbalu po stolní tenis, přitom požadovala navýšení původní částky, a to na 93 milionů korun. „Nechápeme, jak mohlo ministerstvo k takovému rozhodnutí po odborné stránce dospět. Snažíme se, aby se stav vrátil minimálně do loňských čísel. Jak ministerstvo dobře ví, finanční podpora našich územních pracovišť je stále nedostatečná,“ říká mluvčí ČUS Jiří Uhlíř.

Ministerstvo ale podle svého vyjádření naopak zvyšuje objem prostředků v dotačních výzvách, na které si mohou sáhnout přímo sportovní kluby, de facto zastřešované ČUS. „U přímé podpory došlo během tří let k nárůstu žadatelů z tří tisíc na dvojnásobek a u vyplacených prostředků přímo klubům z 300 milionů na 1,5 miliardy,“ uvádí ministerstvo.

Zkrátka má přijít i olympijský výbor

S méně penězi než dříve se počítá také u Českého olympijského výboru, jehož role je především v přípravě českých sportovců-profesionálů v návaznosti na olympijský cyklus. Blížící se hry v japonském Tokiu, které startují za pár měsíců, budou přitom kvůli vzdálenosti z Česka a dalším faktorům pro ČOV nejspíš jedny z nejnákladnějších v historii. ČOV má dostat 100 milionů korun oproti sumě 160 milionů v roce 2019. A ani této organizaci vedené Jiřím Kejvalem se to nelíbí.

Více méně na úrovni příspěvku z posledních let zůstává Česká obec sokolská se 70 miliony.

Ve hře o státní sportovní peníze je pak nově ještě vládní agentura pro sport. Ta teprve loni zahájila činnost, letos půjde o její první kompletní rok. „Provozní náklady Národní sportovní agentury na rok 2020 jsou ve výši 85,9 milionu korun. Z toho 64 milionů jde na provoz agentury. Necelých 20 milionů na podřízenou antidopingovou organizaci a poplatek Mezinárodní antidopingové organizaci WADA,“ říká Jakub Eichler z oddělení komunikace a marketingu Národní sportovní agentury.

Očekávání kolem dotační kauzy

To, na jaké konkrétní prostředky z ministerstva si jednotlivé organizace budou moci sáhnout – limity jsou stanoveny jako dotační výzvy, o něž se mohou ucházet – je podstatné z hlediska jejich vlivu ve sportovním prostředí. Byť se politika premiéra Andreje Babiše snaží sport co nejvíce centralizovat a výrazně podporuje Národní sportovní agenturu vedenou bývalým hokejovým brankářem Milanem Hniličkou, tak to zatím vypadá spíše na dalšího hráče, který spíše rozdrobí strukturu řízení sportu v Česku.

Rok 2020 pak bude pro sportovní organizace důležitý ještě z jiného pohledu. Podle několika zdrojů by mělo letos k soudu dospět vyšetřování dotýkající se exšéfa Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty, Miroslava Jansty z ČUS a bývalé náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové ve věci podezření z machinací kolem státní podpory sportu.

Veškeré udělování dotací je od propuknutí kauzy před třemi lety velmi citlivým tématem. Samotné fyzické vyplácení dotací bylo od té doby přísněji kontrolováno a často zpožďováno. Pokud by se případ skutečně dostal před soud, preference v dotování té které organizace by se mohly v návaznosti na to měnit.

Celkem do sportu stát loni z rozpočtu vložil sedm miliard korun. Podle plánů státního rozpočtu na rok 2020 by mělo v úhrnu do sportu přitéct zase víc peněz, počítá se s objemem 7,25 miliardy korun.