Paušální daň má živnostníkům ulehčit odvody státu. Odbory varují před švarcsystémem | E15.cz

Daň, sociální a zdravotní pojištění v jedné platbě. To má od příštího roku zavést paušální daň pro živnostníky, kterou v pondělí projedná vláda. Úleva pro podnikatele s příjmy do jednoho milionu ročně, která vyjde státní kasu na 300 milionů korun, vítá i část opozice. Naopak někteří ekonomové a odboráři varují před prohloubením rozdílů v odvodech zaměstnanců a živnostníků.

Paušální daň by měla být složená z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění a symbolické daně sto korun. V příštím roce by tak platba měla činit 5740 korun měsíčně. Podnikatelé by tak nemuseli komunikovat se třemi úřady, podávat daňová přiznání a odpadnout by měla další administrativa. Řada z nich by také měla ušetřit.

„Odpadne také důvod k většině kontrol z finančního úřadu, neboť u živnostníka přihlášeného k paušální dani budou postrádat smysl,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zvýšený odvod sociálního pojištění, na kterém trvali sociální demokraté, přinese do důchodového systému 59 milionů korun navíc. Vláda počítá s tím, že ze zhruba 800 tisíc živnostníků by paušální daň mohlo využít 140 tisíc z nich.

Ekonomka a šéfka důchodové komise Danuše Nerudová návrh kritizuje. „Zaměstnanec z milionu za rok odvede na dani a sociálním a zdravotním pojištění 460 tisíc korun. Osoba samostatně výdělečně činná z milionu za rok odvede při využití paušální daně 68 tisíc korun. To dál rozevírá nepoměr mezi tím, kolik odvádějí zaměstnanci a živnostníci,“ řekla Nerudová s tím, že úleva podnikatelům brání větší diskuzi o celkovém snížení daňového zatížení práce.

S Nerudovou souhlasí i odboráři, podle kterých je takto nastavená paušální daň výhodná spíše pro živnostníky s vyššími přijmy a ne s nižšími, jak deklaruje ministerstvo financí. Podobně jako Nerudová apelují na snížení milionového limitu, odboráři mluví o 750 tisících korun, Nerudová hovoří o hranici příjmů 600 tisíc korun.

Odboráři navíc upozorňují na riziko dalšího rozmachu švarcsystému, kdy lidé kvůli nižším odvodům nepracují pro firmy jako zaměstnanci, ale jako samostatní podnikatelé. „Každé procento zaměstnanců, které přejde do švarcsystému dopadne do veřejných rozpočtů v podmínkách roku 2020 ztrátou zhruba 7,7 miliardy korun,“ řekl ekonom Martin Fassmann z Českomoravské konfederace odborových svazů.

Hospodářská komora zavedení paušální daně dlouhodobě podporuje, podobně jako ministerstvo financí argumentuje menším papírováním i absencí kontrol z finančního úřadu. Neobává se toho, že by mohlo dojít k rozvoji švarcsystému. „K tomu může dojít spíš jako důsledek koronakrize a následného propouštění a potřeby snižovat náklady zaměstnavatelů,“ řekl mluvčí komory Miroslav Beneš. Limit pro využití paušální daně by komora naopak zvýšila.

Zavedení paušální daně podporuje například také opoziční TOP 09. „Musí být však zachována dobrovolnost vstupu do systému, protože ne všem podnikatelům se může paušální daň vyplatit,“ upozornila šéfka strany Markéta Pekarová Adamová na to, že tím živnostníci přijdou o řadu daňových slev a bonusů.