Pětikoalice v Praze podepsala koaliční smlouvu. Kumulaci funkcí nepovažuje za problém | e15.cz

Jeden exprimátor primátorem, druhý exprimátor náměstkem. Uskupení Spolu, Piráti a STAN podepsali den před ustavujícím jednáním zastupitelstva koaliční smlouvu. Praha tak bude mít vedení na vládním půdorysu, do pozice primátora se vrátí poslanec Bohuslav Svoboda (ODS). Dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se stane náměstkem pro dopravu.

„Velmi často slyším dotaz, proč vstupuji dvakrát do stejné řeky. Já bych chtěl konstatovat, že to vůbec není stejná řeka. To je úplně jiná řeka než v roce 2010, kdy jsem se stal primátorem. Jsou zde úplně nová fakta, hrozící světový konflikt, válka na Ukrajině, hrozící energetická krize, problémy ve školství,“ řekl Svoboda na tiskové konferenci k podpisu koaliční smlouvy. Nová rada bude muset podle něj pracovat na více než sto procent. Čtyři měsíce, které politici strávili od komunálních voleb vyjednáváním o koalici, označil za velkou ztrátu pro rozvoj města.

Svoboda je přesvědčen, že sám se bude schopen věnovat metropoli na více než sto procent, i když si ponechá poslanecký mandát. Rezignuje ovšem na členství ve výborech a správní radě VZP a vzdá se postu přednosty kliniky. „Jsem přesvědčen, že při správném nastavení lze vykonávat obě funkce a vzájemně je doplňovat tak, aby to bylo ku prospěchu Praze. Chci využít své pozice vládního poslance a také prosadit zákony důležité pro Prahu,“ dodal.

Další z radních, který bude mít více významných politických funkcí, je exministr Jiří Pospíšil. Kromě funkce pražského radního pro kulturu a zastupitele bude nadále vykonávat mandát europoslance, a to do evropských voleb na jaře příštího roku. Roční souběh funkcí lze podle něj prakticky využít. „Budu například řešit rekonstrukci Pražského domu v Bruselu,“ popsal Pospíšil. Dočasně ovšem opustí svou pozici v Muzeu Kampa, kde působil jako předseda správní rady. „Nechci, aby se muzeum stalo předmětem politických debat,“ uvedl. Mezi novými radními jsou i starostové městských částí, například Alexandra Udženija (ODS) nebo Antonín Klecanda (STAN).

Na opakující se dotazy, jestli je kumulování funkcí prospěšné pro město, už později reagovali zástupci koalice spíše podrážděně. „Docela bych přivítal, kdybyste nechali budoucí vedení hlavního města pracovat,“ řekl novinářům vyjednavač za Spolu Zdeněk Zajíček. „Osobně nevidím problém v tom, zda se radní rozhodne být v nějakém souběhu, nebo si ponechá jen jednu funkci. Výsledky budou za tuto radu hovořit samy a čas ukáže, zda se osobní rozhodnutí dotyčných ukáže jako moudré a správné,“ uzavřel Zajíček. Sám chce zůstat jen řadovým zastupitelem, neboť kandiduje na post prezidenta Hospodářské komory.

Koalice chce pokračovat v mnoha projektech minulého vedení. Svoboda ostatně poděkoval končící radě v čele s Hřibem za jejich práci. „V mnoha ohledech byla dobrá, a v čem se lišíme, to se pokusíme prosadit do té práce nové rady,“ řekl. Jako priority si koalice nepřekvapivě vytyčila dopravu a bydlení. O koaličním programu čtěte více zde.

V jedenáctičlenné radě bude mít pět zástupců koalice Spolu – tři gesce ovládnou občanští demokraté a dvě TOP 09. Zbývající lidovci se musejí obejít bez pozice radního. Čtyři radní budou mít Piráti a dva Starostové a nezávislí. Volbu jednotlivých radních musejí schválit zastupitelé na svém čtvrtečním jednání. Na koaliční smlouvě bude chybět podpis Hany Kordové Marvanové, která se proti klubu Spolu, za který byla zvolena, postavila před Vánoci, když odmítla zvolit Svobodu primátorem bez rady. Zajíček uvedl, že na smlouvě budou pouze podpisy těch zastupitelů, u kterých bude moci Spolu garantovat závazky vyplývající ze smlouvy.

Koalice kromě toho nabídla vedení osmi výborů z dvaadvaceti opozičním stranám. Hnutí ANO povede výbor kontrolní, majetkový výbor, výbor pro hospodářský rozvoj a výbor pro dotační vztahy k městským částem. Praha Sobě bude předsedat finančnímu výboru, výboru pro národnostní menšiny a výboru pro sport a volný čas. Zdravotnický výbor připadne SPD.

Opozice považuje novou pražskou pětikoalici za nestabilní. „V Praze právě vzniká ospalá koalice z lidí, pro které podpis smlouvy nic neznamená, a nemohou si navzájem věřit. Prahu čeká bohužel stagnace,“ myslí si Jan Čižinský z Prahy sobě, která působila v končící radě na některých klíčových postech. „Budeme pro koalici fungovat jako budíček a prosazovat a podporovat každou smysluplnou věc,“ dodal.

„Zítra zastupitelstvo, bude veselo, a zbytek volebního období to vypadá na popcorn a colu, vyplatí se sedět v první řadě,“ napsal na Twitter Patrik Nacher (ANO). „Budeme razantní, ale kultivovanou a férovou opozicí. Koalici Spolu budeme připomínat jejich volební program a Pirátům zase jejich předvolební sliby,“ dodal zastupitel.