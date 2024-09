Piráti míří do opozice. Fialu čekají větší rošády na ministerstvech

„Spolu začalo cestu ke složení vlády s Andrejem Babišem. ODS nás vykopla z vlády,“ prohlásil Bartoš. Piráti podle něj ale zatím součástí koalice zůstávají. Pirátský ministr pro legislativu Michal Šalomoun nicméně soudí, že vláda ve svém stávajícím formátu končí. „Pan premiér vyvolal tuto šlamastiku, musí to vyřešit,“ vyzval Fialu předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Předseda vlády chápe podle svých slov rozjitřené emoce. „Absolutně odmítám řeči o tom, že jsem jednal pod tlakem údajné schůzky, které se měl zůčastnit Martin Kupka, Zbyněk Stanjura, Jan Skopeček či Martin Kuba. Nikdy se taková schůzka neuskutečnila,“ odmítl na síti X narčení pirátů. Mezitím už ministr dopravy Martin Kupka dostal od Fialy na starosti, aby dočasně převzal systém digitalizace stavebního řízení.

„Po projednání analýzy stavebního řízení na vládě minulou středu a po ranním rozhovoru jsem bohužel nabyl jistoty, že Ivan Bartoš není schopen tento projekt dotáhnout do zdárného konce. Myslím, že si ani nepřipouští, jak v reálném stavu proces digitalizace stavebního řízení je,“ zdůvodnil premiér Bartošovo odvolání.

Ještě v úterý ráno po schůzce s Fialou přitom Bartoš tvrdil, že na vládním angažmá pirátů ani koaliční smlouvě se nic nemění. „Strany pětikoalice by měly táhnout za jeden provaz,“ uvedl ke kritice koaličních politiků ohledně problémového stavebního řízení. Bartoš později řekl, že o vyhazovu z vlády ho Fiala na schůzce neinformoval.

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka příliš nechápe, proč Bartoš přinesl premiérovi seznam pirátských priorit. Obsahoval například požadavek na schválení zákona o podpoře bydlení do konce roku, garanci investic do výstavby bytů a také legalizaci konopí. „Na prvním místě všeho je funkční systém digitalizace stavebního řízení, to potřebují všichni a týdny na to čekají. Kdyby piráti za poslední roky věnovali tomuto projektu tolik energie jako legalizaci konopí, byly bychom dnes úplně někde jinde,“ prohlásil Jurečka.

VIDEO: Pirát Bartoš o svém vyhazovu z vlády: Od Fialy je to podraz

Pirát Bartoš o svém vyhazovu z vlády: Od Fialy je to podraz • ČTK/Blesk Zprávy

Koaliční partneři jsou odvoláním Bartoše zaskočeni. „O rozhodnutí premiéra jsem se dozvěděl krátce před tiskovou konferencí telefonicky od Petra Fialy. Je zodpovědností premiéra, aby po tomto překvapivém kroku zajistil stabilitu kabinetu,“ napsal na síti X první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan.

Pravděpodobný odchod pirátů do opozice stabilitu vlády zásadně neohrozí, v Poslanecké sněmovně bude mít dál většinu. Nutné však budou větší rošády na ministerstvech. Například lídr středočeské organizace Spolu Skopeček by podle informací e15 mohl nastoupit na ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) po Jozefu Síkelovi. A Radim Sršeň ze STAN by po Bartošovi mohl převzít ministerstvo pro místní rozvoj.

Kupka přímo neodpověděl na otázku, zda ODS usiluje o rezort průmyslu. „Klíčové je podívat se na agendu vlády a na to tak, abychom dokázali přišlápnout pedál plynu v realizaci důležitých věcí. A teď nechci předjímat, jaké bude případné upravené složení vlády,“ uvedl. „Určitě se dohodneme s našimi partnery a klíčovým parametrem bude, abychom ve všech klíčových resortech české veřejnosti nabídli viditelný posun, a to je stěžejní,“ doplnil ministr dopravy.

Možný kandidát ODS na budoucího ministra průmyslu Jan Skopeček měl v minulosti zájem už například o vedení ministerstva financí. „Žádnou nabídku jsem nedostal, ani dnes, ani včera, ani minulý týden. V současné době se soustředím na povolební vyjednávání ve Středočeském kraji,“ řekl Skopeček, který je nyní s koalicí Spolu žádaným partnerem pro vítězné ANO i druhé STAN. Fiala si spojení s hnutím ANO ve středních Čechách nepřeje, Skopeček sám to ale nevylučuje.