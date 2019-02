Platforma Zachraňme ČSSD navrhne změnu stanov. V čele strany podpoří Hamáčka | E15.cz

Platforma Zachraňme ČSSD vznikla loni počátkem roku. Založili ji kritici tehdejšího vedení ČSSD, kromě Haška bývalý jihočeský hejtman a bývalý místopředseda strany Jiří Zimola, ale také bývalý senátor Zdeněk Škromach, poslanec Jaroslav Foldyna nebo hejtman Vysočiny a poslanec Jiří Běhounek.

Hašek novinářům řekl, že platforma nechce ČSSD štěpit a rozdělovat, ale spojovat. „Odmítáme nálepku černých ovcí, které automaticky mohou za jakýkoli neúspěch. Chceme přispět, aby sociální demokracie vstala jako fénix z popela,“ řekl Hašek.

Poznamenal, že zástupci platformy jsou připraveni podpořit Hamáčka, který bude na březnovém sjezdu obhajovat pozici předsedy strany. „Chci jasně deklarovat, že Jan Hamáček má pro tu současnou etapu, ve které sociální demokracie je, jasnou podporu, a to i platformy Zachraňme sociální demokracii. Nechystáme se na žádné kandidatury, protikandidatury a jsme připraveni Jana Hamáčka ve funkci předsedy ČSSD podpořit,“ řekl Hašek.

Spolustraníkům ale chtějí navrhnout úpravy stanov. Platforma by do nich ráda například dostala princip přímé volby a celostranické referendum.

Ve vnitrostranické debatě chtějí diskutovat nad tématy, kterými by strana měla oslovovat voliče. Podle Haška jsou mezi nimi daňová solidarita, sektorová daň, nižší DPH na potraviny či ochrana seniorů. Platforma chce prosazovat setrvání Česka v Evropské unii a NATO. EU by podle Haška měla být výhodná pro občany, ne pro byrokraty. Zároveň by měla chránit národní zájmy. V příštích letech by se podle něj měl vzorem pro ČSSD stát slovenský Směr-sociální demokracie.

Platforma pro vnitrostranickou diskusi zřídila na svých webových stránkách internetové fórum. Členové a příznivci strany na nich mohou diskutovat o programových otázkách, stanovách nebo o budoucnosti ČSSD. Platforma chce také debatovat příští týden u programového kulatého stolu, na který pozvala například ministry za ČSSD.