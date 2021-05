Pocitová mapa ukáže, jak se lidé cítí v pražských částech | E15.cz

V rámci projektu pocitových map občané umisťují na mapu města lístečky a označují tak místa, kde se necítí bezpečně, kde rádi tráví volný čas, kde by se měla zlepšit dopravní situace a podobně. Pocitové mapy následně slouží například městským částem pro účely komunitního plánování či městským organizacím. Nově se do tohoto projektu zapojilo i hlavní město Praha.

„Práce s mapou je intuitivní. Občané jednoduše „špendlíkem“ označí místo, na které je příslušný dotaz směrován, například zde rádi tráví volný čas, necítí se bezpečně, je zde zanedbané místo a podobně. Celé hlasování nezabere více než patnáct minut a jeho výsledek poslouží jako důležitý podklad pro rozvojové plány jak jednotlivých městských částí, tak i hlavního města Prahy jako celku,“ uvádí Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast transparentnosti. Městské části dostanou od Prahy data z mapy zdarma a budou s nimi moci dále pracovat dle svých kapacit.

„Interaktivní pocitové mapy představují zajímavou příležitost, jak se můžou občané zamyslet nad prostorem, kde žijí, avšak v každodenním shonu mu možná nevěnují příliš pozornosti, a vyjádřit se k jeho podobě. Díky pár kliknutím obyvatel pak městské organizace získají zpětnou vazbu a zjistí, jaká místa jsou ve městě oblíbená a jaká by si naopak zasloužila větší péči - ať už se to týká bezpečnosti, parkování, nebo třeba zeleně. Pocitové mapy jsou jedním z prostředků participativního plánování ve městě a představují další krok směrem k většímu zapojení obyvatel do úprav jejich bezprostředního okolí, což je naší dlouhodobou prioritou,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Zapojení Prahy do využití pocitových map je výjimečnou aktivitou, která dosud v tomto rozsahu nebyla v České republice realizována. Pocitová mapa je pro obce skvělým nástrojem pro získání zpětné vazby občanů, a to nejen ve stávající době, kdy se většina aktivit nutně odehrává on-line. Velmi vítáme, že se i Praha jako hlavní město a dlouholetý člen asociace Zdravých měst v Česku rozhodla tento nástroj využít. Věříme, že tyto zkušenosti poslouží do budoucna například pro jednotlivé Zdravé kraje,“ doplňuje Radka Švíková za asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.

Na adrese naleznou obyvatelé Prahy rozcestník jednotlivých městských částí. Vyberou si jednu z nich, případně i více, a vyjádří se k několika otázkám.