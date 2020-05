Podmínky v průmyslu se v dubnu zhoršily a vzrostla nezaměstnanost | E15.cz

Podmínky v českém zpracovatelském sektoru měřené indexem PMI se v dubnu kvůli dopadům šíření koronaviru výrazně zhoršily a jsou nejhorší od března 2009. Nezaměstnanost v ČR v dubnu stoupla podle ministerstva práce z březnových tří procent na 3,4 procenta. Po uvolňování opatření přijatých kvůli šíření koronaviru se ale v některých podnicích situace začíná vracet k normálu. Například výrobce autobusů Iveco Czech Republic z Vysokého Mýta na Orlickoústecku dnes obnovil po více než měsíční odstávce výrobu. V omezeném režimu opět otevřely i knihovny. Vláda má odpoledne ale projednat novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by umožnila pokračování některých opatření i po konci nouzového stavu, který platí do 17. května.

Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) novela pravomoci resortu jen zpřesňuje. Neumožní mu omezit pohyb lidí, ale bude moci i po skončení nouzového stavu zakázat velké hromadné akce nebo nařídit nošení roušek.

Na programu má kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) také další odklad elektronické evidence tržeb nebo návrh, aby stát podnikatelům postiženým dopady koronaviru a nařízeními vlády uhradil polovinu nájemného za dobu od 12. března do konce června.

O oživení ekonomiky dnes i jednalo vedení tripartity, konkrétní kroky ale nepřijalo, uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podle něj se debatovalo například o kurzarbeitu, situaci pendlerů či hygienických pravidlech pro firmy, které obnovují provoz, a odboráři a zaměstnavatelé si stěžovali, že s nimi kabinet opatření před jejich přijetím neprojednával. Žádají proto návrhy předem.

Společnost IHS Markit dnes informovala, že index PMI, který sleduje výrobu, nové objednávky, zaměstnanost, termíny dodávek a zásoby, klesl v dubnu na 35,1 bodu z březnových 41,3 bodu, tedy na nejnižší hodnotu od března 2009. Data zároveň ukázala na nejprudší pokles objemů výroby a nových zakázek v českém zpracovatelském sektoru od začátku sběru dat v červnu 2001. Pokles poptávky způsobený pandemií přispěl i k největšímu snížení zaměstnanosti od finanční krize v roce 2009 a propadu obchodní důvěry na minimum od července 2012.

Ministerstvo práce v podkladech ke kurzarbeitovému programu Antivirus uvedlo, že očekává případné zvýšení nezaměstnanosti kvůli koronavirové krizi zhruba až o pět procentních bodů. Ekonomické dopady budou podle resortu záviset na tom, kolik lidí opravdu bude bez práce a jak dlouho. Při půlročním navýšení nezaměstnanosti o pět procentních bodů by státní rozpočet na daních, odvodech a vyplacených podporách přišel o 44 miliard korun, spočítalo ministerstvo.

Epidemiologická situace ohledně šíření nákazy je v poslední době v ČR stabilní. V neděli přibylo 26 nových případů nákazy na celkových 7781. Denní přírůstek byl o osm vyšší než v sobotu, ve srovnání s uplynulými dny je ale velmi nízký a je na úrovni denních nárůstů z první poloviny března. Vyléčených je 3590.

Zástupci Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Institutu klinické a experimentální medicíny dnes oznámili zahájení vývoje vakcíny proti covidu-19. Zatím je v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Lékaři z pražské vinohradské fakultní nemocnice pak upozornili na to, že jediným příznakem nemoci covid- 19 můžou být tzv. covidové prsty. Tato vyrážka může být prvním a zároveň jediným příznakem onemocnění a vyskytuje se hlavně u dětí.

Vláda, obce a podniky díky současnému stavu situace dál postupně rozvolňují opatření, která kvůli koronaviru zavedly. Například pražský dopravní podnik dnes opět otevřel informační centra podle standardní otevírací doby a obnovil provoz prodejních míst jízdenek v metru. Po téměř dvou měsících se dnes v Praze otevřela v omezeném režimu Národní knihovna a většina poboček městské knihovny.

Ministerstvo školstvím na svém webu zveřejnilo manuál s podmínkami pro částečný návrat dětí do škol. Podle něj rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do škol, musí dát jejich ředitelům vědět v případě žáků prvního stupně do 18. května a u devátých ročníků do 7. května. Každý žák bude muset mít na den minimálně dvě roušky. Nosit je budou ve společných prostorách, při pobytu ve třídě je mohou sundat, pokud bude zachován rozestup.

Po pauze se dnes k výrobě vrátila i firma Iveco, která nevyráběla od 30. března kvůli nedostatku dílů způsobeného zastavením provozu továren při pandemii. Situaci v podniku zástupci nyní považují za stabilizovanou, přičemž všechny objednávky by chtěli do konce roku dohnat.