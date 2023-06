Xvideos a další pornostránky budou muset hlídat, kdo je navštěvuje | e15.cz

Provozovatelé tuzemských pornoserverů se kvůli novému zákonu musejí registrovat u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), čímž jim vzniknou i nové povinnosti. Budou například muset lépe hlídat, aby se k obsahu pro dospělé nedostaly děti. Jak to udělají, zatím nikdo netuší.

V Krakovské ulici u Václavského náměstí sídlí firma WebGroup Czech Republic, která provozuje jednu z nejnavštěvovanějších pornostránek na celém světě – Xvideos. Podle dat služby Similarweb se jedná o desátou nejnavštěvovanější stránku vůbec a překonává TikTok i Amazon.

WebGroup dostala před měsícem spolu s dalšími provozovateli obsahu pro dospělé od vysílací rady výzvu, aby se registrovala.

„K podání vysvětlení bylo vyzváno celkem šest poskytovatelů sdílených platforem, kteří poskytují obsah, jejž je možno označit za obsah pro dospělé. Účelem tohoto podání vysvětlení bylo poskytnutí informací týkajících se provozování služeb platforem pro sdílení videonahrávek spolu s odůvodněním, proč doposud nedošlo k případnému zápisu do seznamu těchto služeb vedeného radou,“ vysvětlil E15 předseda RRTV Václav Mencl.

„K dnešnímu dni rada obdržela vysvětlení od pěti subjektů, z nichž čtyři požádaly o zápis do seznamu poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek. Na dalším zasedání by měly být předloženy k zápisu do seznamu také společnost WebGroup Czech Republic a další,“ doplnil Mencl.

Povinnost vznikla pornoserverům, které umožňují uživatelům a dalším subjektům, aby na ně nahrávali svůj vlastní obsah. Jsou to zkrátka ty, které fungují podobně jako YouTube. Registrace má donutit tyto poskytovatele k seberegulaci. V rámci trhu se teoreticky firmy mohou dohodnout na něčem, co by se dalo označit za etický kodex, a teoreticky se zavážou k jeho dodržování. RRTV pak na základě toho může upozorňovat, že se svých zásad drží či nedrží.

Zákon, které pornoservery nutí k registraci, Česká republika přijala kvůli implementaci evropské směrnice. Servery by dle ní měly také přísněji hlídat, aby je nenavštěvovali nezletilí. V současné době stačí u většiny z nich jen odkliknout upozornění, že osoba je starší osmnácti let.

Jak přesně by měly servery své stránky zabezpečit, ale zákon neříká a vysílací rada to zatím nechá na samotných firmách. Zasáhla by, kdyby servery povinnosti ignorovaly.

Teoreticky mohou pornoservery žádat ověření věku i prostřednictvím prokázání totožnosti formou zaslání fotografie patřičného dokladu. Například Německo na českou vysílací radu tlačí, aby portál Xvideos neumožňoval vstup nezletilým. RRTV ale limituje i zdejší legislativa a tak s tím nemůže nic udělat. Debata o znepřístupnění pornoserverů nezletilým se v EU vede a ještě není u konce.