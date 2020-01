Praha chce obnovovat zeleň. Investuje desítky milionů | E15.cz

Pražský magistrát plánuje v letošním roce investovat více než 160 milionů korun do obnovy i výstavby nových parků, zahrad, lesů, potoků a rybníků. Vyplývá to z rozpočtu města na letošní rok.

Prioritami jsou podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) především velké parky, které Pražané i turisté často využívají. „Revitalizujeme Stromovku, kterou nyní dokončujeme. Připravujeme revitalizaci celého Vítkova. Začínáme budovat nový park na Rohanském ostrově, dále jde o oboru Hvězda, Petřínské zahrady,“ vyjmenoval Hlubuček.

Do městské zeleně pražská koalice ve velkém investovala už loni, kdy rozpočet na tyto výdaje dosáhl necelých 190 milionů korun, byť není jasné, zda magistrát peníze skutečně vyčerpal. Předloni Praha investovala do zeleně zhruba 90 milionů. Nejnákladnější letos bude revitalizace Stromovky, na kterou půjde 28,5 milionu korun, na podobnou částku vyjde také obnova Petřína. Všechny současné projekty jsou na delší dobu a celkově v průběhu let vyjdou na víc než miliardu korun.

Hlubuček by si nicméně dokázal představit i vyšší investice. „Myslím si, že do zeleně je každá částka malá. Je třeba si uvědomit, že jedna věc je investice a druhá je potom údržba,“ upozornil. „To musí jít ruku v ruce. Když uvedete nějaký zanedbaný park do dobrého stavu, musí se pak také udržovat. To znamená především závlahu, dále občasnou údržbu stromů i intenzivní péči o květinové záhony,“ dodal Hlubuček, který odhaduje, že do údržby zeleně jde každoročně více než sto milionů korun navíc.

Obnova se nicméně netýká jen exponovaných parků, ale i lesů či vodních ploch. Město plánuje za zhruba deset milionů vykupovat lesy a lesoparky a také zakládat nové. V minulém roce vysadila městská společnost Lesy hlavního města Prahy, která se stará o většinu zeleně i vodních ploch v Praze, 356 tisíc sazenic mladých stromů. Nejčastěji šlo o výsadbu v nově vznikajících lesích.

Nové lesy se budou zakládat i letos, například na pomezí Kbel a Vinoře nebo u Biologického rybníku pod Xaverovským hájem. „A samozřejmě se bude zalesňovat po kůrovcových těžbách,“ řekl ředitel společnosti Ondřej Palička. Praha musela loni vytěžit rekordních 8500 kubíků smrkového dřeva napadeného kůrovcem. Dotklo se to především Modřanské rokle, Kunratického lesa nebo Divoké Šárky.

Necelou třetinu investic tvoří peníze na výkupy rybníků i obnova současných vodních toků. Týkat se to bude například Botiče nebo Rokytky. Kromě toho budou velké investice směřovat i do botanické zahrady.