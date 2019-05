Praha oživuje myšlenku vodní tramvaje, lodě mají ulehčit dopravě podél Vltavy | E15.cz

Součástí pražské veřejné dopravy by mohly být nové lodní linky, které by na rozdíl od přívozů nepluly napříč přes Vltavu, ale v podélném směru. Město si nyní nechá vypracovat studii, která zhodnotí možné zavedení této dopravy. Vyplývá to z materiálu, který dnes schválili pražští radní. Studii nechá do konce letošního roku vyhotovit organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. O projektu tzv. vodní tramvaje se mluvilo již v minulosti, nikdy ale nebyla zprovozněna.

Důvodem, proč město začalo o zavedení nových spojů uvažovat, je rostoucí množství aktivit konajících se na vltavských březích. "Možnou formou rozšíření dopravní obsluhy by mohlo být zajištění pravidelné lodní dopravy, která by mohla zajistit alternativní obsluhu vltavských břehů a v některých lokalitách zajistit i nová spojení vltavských břehů," píše se v dokumentu.

Studie by měla být hotová do konce letošního roku. Městu by dokument měl dát odpověď, čím by tyto nové lodní spoje prospěly MHD a v jakém intervalu by pluly. Náklady na její vypracování by měly být 750 tisíc korun. Vedení města se ohledně zavedení pravidelné vodní dopravy pak rozhodne na základě výsledků studie.

V současné době plují v rámci MHD přívozy, které spojují na několika místech vltavské břehy. Zamýšlené spoje by pluly na trasách vedoucích po či proti proudu řeky. Na Vltavě pluje rovněž řada výletních lodí.