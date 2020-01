Praha zakáže stovky herních automatů. Některé městské části se obávají propadu příjmů | E15.cz

Možná už od příštího roku budou v Praze pouze kasina s živými hrami, jako jsou ruleta nebo poker. Technické hry, tedy klasické automaty a videoterminály budou zakázány. Předpokládá to novela vyhlášky o regulaci hazardu, která nahradí mírnější normu z roku 2015. Nejvíce heren je soustředěno v centru hlavního města, kde by skončilo téměř šest set přístrojů. Některé radnice se však obávají výpadku příjmů ve své kase.

„Stávající vyhláška toleruje herny, které se tváří jako kasina, ale ve skutečnosti jsou to místa plná automatů, na nichž může s výjimkou krátkých přestávek hrát skoro kdokoli ve dne v noci,“ uvedla radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN), která upravenou vyhlášku předloží do konce měsíce. Zastupitelstvo by ji mohlo projednat už v březnu nebo dubnu.

Koaliční Piráti zatím žádný návrh neviděli. „Nemáme problém s kasiny, která nabízejí jenom živé hry. Pokud vyhláška zakáže technická zařízení spojená se sociálně-patologickými jevy, v obecné rovině jsme pro,“ řekl deníku E15 radní pro transparentnost Adam Zábranský.

Podobný názor má i šéf uskupení Praha sobě Jan Čižinský. „Přísnější vyhláška bude krok správným směrem. V Praze 7 jsme postupovali stejně, od loňského listopadu tam nemáme už ani jeden herní automat,“ připomněl s tím, že živé hry podléhající tvrdší kontrole by nerušil.

Dohromady po 21 hernách je v Praze 1 a 8, deset jich funguje v Praze 9 a po devíti v Praze 10 a 11. Jen v první městské části by po schválení novelizované vyhlášky zhaslo 573 přístrojů.

Praha 8 požaduje, aby novelizovaná vyhláška zrušila dvě kasina v obvodu, a zároveň i nonstop otevírací dobu. „Tento požadavek jsme magistrátu zaslali už loni. Zajímá nás ale, jak bude řešen výpadek příjmů, pokud dojde k větší regulaci heren,“ řekl starosta Ondřej Gros (ODS). Dodal, že radnice by propad daňových příjmů, jimiž podporuje sportu či kulturu, nemohla hradit ze svého.

Obce získávají od státu část vybraných odvodů z hazardu. V případě Prahy to loni bylo 690 milionů korun.