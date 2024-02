Tradiční letní vlna silničních prací se nevyhne ani populárním rekreačním oblastem. Se začátkem hlavních prázdnin má dojít k úplné uzavírce centra Davle. Cesta z jižního okraje hlavního města například na pláž v Nové Rabyni by se při dodržení navrhované oficiální objízdné trasy po dálnici protáhla z půlhodiny o zhruba pětadvacet minut a stejný počet kilometrů.

Kdo by si chtěl prodloužit cestu teoreticky jen o deset minut bezprostřední objížďkou Davle přes okolní obce Sloup a Masečín, musí počítat hlavně s adrenalinovým zážitkem. Na úzkých silničkách se tam leckdy pořádně nevyhnou ani dvě osobní auta, v létě by tam navíc mohly davelskou uzavírku objíždět autobusy.

Vodní nádrž Slapy z výšky. Prohlédněte si známou stavbu neotřelým pohledem dronu (video):

Slapská přehrada pohledem dronu. • e15

I to je důvodem, proč chtějí úřady nasměrovat osobní auta přes vzdálené Břežanské údolí, Jesenici a přes Jílové u Prahy. „Jestli bude tento návrh finálním řešením, to bychom měli vědět zhruba měsíc před začátkem samotné uzavírky,“ vysvětluje starosta Davle Jiří Prokůpek.

Některé stavební práce ale mají začít už za zhruba dva měsíce. Rekonstrukcí projde také most Dr. Edvarda Beneše ve Štěchovicích, přes který vede doprava z levého břehu Vltavy do populárních rekreačních i rezidenčních oblastí jako Závist nebo Hradištko, v jehož území stojí skoro dva tisíce chat.

Kvůli uzavírce mostu se cesta autem do těchto končin z pražského jižního okraje protáhne o necelých dvacet minut, řidiči ale musejí počítat s tím, že alternativní trasa vede po dosud neopravených silnicích plných výtluků.

Možnosti, jak by mohla v těchto lokalitách nahradit automobilovou dopravu ta železniční, zůstanou poměrně omezené. Davle, stejně jako část Hradištka, Jílového nebo Kamenného Přívozu, sice leží na trati legendárního Posázavského pacifiku, kvůli její jednokolejnosti ale nebude možné vypravovat častější spoje.

Rekonstrukce štěchovického mostu, která potrvá až do konce roku, ovlivní i některé výletníky, kteří by se chtěli podívat na jednu z nejpopulárnějších českých vyhlídek Máj. Část Pražanů pro cestu k ní volila právě most ve Štěchovicích.

Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše ve Štěchovicích má začít na jaře a trvat až do konce roku. | Honza Groh via Wikimedia Commons (CC BY 3.0)