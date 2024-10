Osmačtyřicetiletý Výborný odstoupil z čela strany v listopadu 2019 kvůli rodinným povinnostem, ve vedení strany ho v lednu 2020 nahradil právě nynější vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Jurečka. Nový šéf strany po svém zvolení řekl, že jeho práce v čele KDU-ČSL bude směřovat k tomu, aby strana uspěla příští rok v parlamentních volbách. Na dotaz ohledně dohody o společné cestě lidovců s ODS a TOP 09 do sněmovních voleb na tiskové konferenci odpověděl, že začne v tom směru jednat s předsedou ODS a premiérem Fialou a předsedkyní Sněmovny a TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou.

„Čeká nás obrovský úkol připravit rychle strategii, abychom příští rok uspěli v parlamentních volbách. Musíme být silní jako KDU-ČSL, musí být silná i koalice Spolu,“ řekl po zvolení. Podle něj lidovcům škodí, že na veřejnosti stále „znovu a znovu probírají svoje kořeny“. To ale současně neznamená, že strana svoje hodnoty nemá a nectí, dodal. V komunikaci KDU-ČSL plánuje Výborný spolupracovat s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem, který prokázal zkušenosti v krajských volbách. Koalice Spolu, jejímž byl na jižní Moravě lídrem, získala téměř 40 procent. Grolich sám získal v letošních krajských volbách nejvíc preferenčních hlasů, zakroužkovalo ho zhruba 46.900 voličů. Po volbách Grolich řekl, že se o předsednictví ani jiné funkce v širším vedení lidovců ucházet nebude.

Předsedové tří ostatních koaličních stran, ODS, TOP 09 a STAN, Marku Výbornému k jeho úspěchu pogratulovali. Premiér Fiala napsal na síti X, že se těší na další spolupráci ve vládě i v koalici Spolu. Rovněž předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová je přesvědčena, že úspěšná spolupráce v koalici Spolu bude pokračovat. Na další spolupráci se těší i ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan.

Podle opozičních politiků však s nově zvoleným předsedou změna nepřijde. „Volbou Marka Výborného se nemění nic podstatného a KDU-ČSL pokračuje spíš jako frakce uskupení SPOLU než jako strana schopná samostatné existence,“ sdělil Vondráček. Politologové od staronového předsedy nečekají výrazné změny v prosazovaných tématech či směřování KDU-ČSL. Členská základna volbou ukázala, že si přeje kontinuitu, shodli se oslovení politologové.

O post předsedy strany se vedle Výborného a Jurečky dnes ucházeli ještě senátor Jiří Čunek a jihočeský poslanec Šimon Heller, oba bez podpory regionů. Kandidaturu pražské organizace KDU-ČSL přijal její předseda Tomáš Kaplan. Sám sebe pak přímo na sjezdu nominoval Jiří Regner z Královéhradeckého kraje. Nominací z krajů se naopak vzdali Michaela Šojdrová a Pavel Bělobrádek, podpořili Jurečku a Výborného.

V prvním kole volby předsedy delegáti nikoho nezvolili, Výborný získal 114 hlasů, Jurečka 78, Čunek 53, Kaplan 21, Heller 19 a Regner dva. Ve druhém kole pak získal Výborný 159 hlasů a Jurečka 107 hlasů, beze jména bylo 22 lístků.

Na 1. místopředsedu bylo původně nominováno sedm členů KDU-ČSL, šest se kandidatury po volbě předsedy vzdalo. Byl mezi nimi i Jurečka. Čtyřicetiletého Hladíka ale delegáti nezvolili ani ve druhém kole, kdy získal 126 hlasů delegátů, potřeboval jich 142.

Ve druhé volbě se o post statutárního zástupce předsedy KDU-ČSL ucházel Bělobrádek a náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník. Bělobrádek, který stranu vedl v letech 2010 až 2019, získal 197 hlasů a Pláteník 77. Před volbou Bělobrádek uvedl, že by bylo lepší, aby prvním místopředsedou byl ministr, ale na roli je připraven. „Předseda je jen jeden a ten hlavní, kdo musí jednat,“ uvedl s tím, že jeho zástupce musí zase umět říkat věci do očí, a to on umí. Lidovci podle Bělobrádka nejsou u konce ve smyslu, že vše je ztraceno. Je podle něj třeba říct dost a jít do politického boje, řekl delegátům.

Nominaci pro druhou volbu získal i Hladík, ale nepřijal ji. Výsledky obou kol první volby vnímá jako zpětnou vazbu. Od delegátů chce slyšet, proč ho nevolili, aby se poučil. Podle politologů Lubomíra Kopečka a Lukáše Jelínka Hladíkovi zřejmě uškodilo to, že jej někteří straníci vnímají jako příliš ambiciózního. Někteří lidovci také kritizují zelenou politiku, kterou Hladík v čele ministerstva životního prostředí prosazuje. Politologové to řekli ve večerním vysílání České televize. „Pokud nebyl zvolen, tak je to spíš důkaz kontinuity, toho, že se žádný velký zlom konat ve straně nebude,“ poznamenal Kopeček.

V sobotu mají delegáti na programu volbu dalších místopředsedů a členů předsednictva.