Prezident nové šéfy ministerstev pro místní rozvoj a průmyslu jmenuje v úterý

Prezident Petr Pavel jmenuje nového ministra pro místní rozvoj i ministra průmyslu v úterý v 09:00, řekl po středečním zasedání kabinetu novinářům premiér Petr Fiala. Nominaci na nástupce Ivana Bartoše v čele ministerstva pro místní rozvoj očekává Fiala od hnutí Starostové a nezávislí (STAN) do čtvrtečního večera. Fiala se s adeptem STAN sejde v pátek, prezident přijme oba kandidáty v pondělí.

Fiala se dnes odpoledne sejde s poslancem Lukášem Vlčkem, kterého Starostové minulý týden navrhli jako nástupce ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) odcházejícího do Evropské komise. „Na základě jednání s oběma kandidáty předpokládám, že odešlu návrh na jmenování panu prezidentovi,“ řekl Fiala. Pavel by měl oba členy vlády jmenovat v úterý v 09:00. „Já bych je poté bezprostředně uvedl do úřadu a v úterý bychom měli věc vyřešenou,“ dodal.

Rekonstrukce kabinetu by tak byla hotová dva týdny po oznámení premiéra, že navrhne odvolat ministra pro místní rozvoj a šéfa Pirátů Ivana Bartoše z vlády kvůli problémům digitalizace stavebního řízení. Piráti si mezi tím odhlasovali odchod z kabinetu a již tento týden se ve Sněmovně prezentují jako opoziční subjekt. „Jsem přesvědčen, že to povede k větší akceschopnosti vlády, efektivitě i srozumitelnosti a ocenění naší práce u občanů,“ řekl Fiala.

Premiér také potvrdil, že pirátský ministr pro legislativu Michal Šalomoun skončí po úterní demisi ve vládě bez náhrady příští pátek 11. října. „Učinil jsem k tomu potřebné ústavní kroky včetně dohody s prezidentem,“ uvedl Fiala. Zůstává naopak šéf diplomacie Jan Lipavský, který po úterní schůzce s Fialou vzal svou demisi zpět. Oznámil současně odchod od Pirátů, se kterými se podle zdůvodnění už déle názorově rozcházel.

Pověření řídit dočasně MMR má od úterý vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Dnes vláda rozhodla, že bude také mít v nejbližší době na starosti koordinaci digitalizace, což je krok, který je také nezbytné učinit vzhledem k tomu, jak je digitalizace ve státní správě organizována,“ řekl Fiala. Kabinet nebude Bartošovu funkci vicepremiéra pro digitalizaci obsazovat, dodal.