Prezident Petr Pavel na summit NATO nepojede. Vláda ho nedelegovala, řekl Babiš
- Prezidenta Petra Pavla vláda na červencový summit Severoatlantické aliance nedelegovala, misi tak povede premiér Andrej Babiš (ANO) a účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
- Důvody jsou praktické, uvedl Babiš (ANO) po jednání kabinetu, vláda tak po několikaměsíčních sporech rozhodla na jeho návrh.
- Vyjádření prezidenta Pavla k rozhodnutí vlády zveřejní Kancelář prezidenta republiky v úterý dopoledne.
Mandát byl podle Babiše upraven po jednání ministrů obrany, který se uskutečnil minulý týden v Bruselu. Zopakoval, že chce na summitu hájit postoj Česka k naplňování aliančních závazků. Ty Česko loni nenaplnilo a dvě procenta hrubého domácího produktu do obrany nepošle ani letos. „Budeme tam obhajovat pozici České republiky, " uvedl Babiš s tím, že vedle naplňování procent je důležité budovat armádu a mít dostatečný počet vojáků. „Určitě jsme připraveni vysvětlovat naši pozici a je to naše odpovědnost, vláda je odpovědná za zahraniční politiku a rozpočet," řekl.
„Že by šlo z naší strany o truc nebo že by jsme mu něco zakazovali, není to pravda," uvedl Babiš ke sporu s prezidentem. Ten avizoval, že v případě odmítnutí své žádosti účastnit se vrcholného fóra podá kompetenční žalobu. Babiš zopakoval, že nedávno vláda schválila prezidentovo vedení delegace na valné shromáždění OSN. Zmínil také, že prezident podle dostupných informací během svého mandátů podnikl 61 zahraničních cest.
Kompetenční žalobu vidí Babiš jako zbytečnou
„Myslím si, že (náš) vztah bude dobrý a nemyslím že to máme řešit žalobou, mně to smysl nedává," uvedl premiér na adresu prezidenta, summit podle něj bude specifický a pro Česko nebude příjemný. Argumenty jsou podle něj jasné. Prezident se podle něj vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku aktivně vést, vysvětlil, proč vláda v delegaci prezidenta nechce.
„Věřím, že prezident pochopí, že nám jde o věc a chceme obhajovat svou práci," doplnil ministr zahraničí, jehož Motoristé prezidentovi vyčítají, že odmítl jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Řekl také, že by na sebe neměli podávat žaloby.
V souvislosti s návrhem prezidenta, že by se mohl účastnit pouze jedné části fóra, Babiš uvedl, že je pravidlem účast pouze jednoho lídra na neformální večeři i následném oficiálním jednání. „Myslím si, že neformální večeře slouží k tomu, abychom s lídry mohli řešit další věci v rámci EU," poznamenal.