Petr Pavel: Kandidaturu bych musel brát jako službu státu | E15.cz

Generál Petr Pavel jezdí po besedách a přednáší po celé zemi. Chce prý poskytnout nezkreslené informace z oblasti bezpečnosti, ve které léta působil. Vstup do politiky údajně nezvažuje, ale přemýšlel by o něm v situaci, v rámci níž by to bral jako pomoc státu. Co dalšího generál řekl o případné kandidatuře? Proč považuje situaci na severu Sýrie za selhání jak Severoatlantické aliance, tak Evropské unie a jakých chyb se spojenecké organizace vůči Turecku dopustily? Podívejte se na video v úvodu článku.