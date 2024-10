Ředitel Cermatu Krejčí končí, ministr Bek přijal jeho rezignaci

Ředitel státní organizace Cermat Miroslav Krejčí končí ve funkci, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) přijal jeho rezignaci. Od 1. listopadu povede Cermat Krejčího zástupkyně Barbora Rosůlková. Krejčí bude v Cermatu dál v roli toho, kdo má na starosti elektronický systém přihlašování ke zkouškám na střední školy DiPSy, a na ministerstvu se stane hlavním architektem informačních systémů. Důvodem odchodu z čela organizace jsou neshody mezi zaměstnanci a Krejčím, někteří podali výpovědi, Krejčí jako východisko navrhl rezignaci. Bek to ve čtvrtek oznámil na tiskové konferenci.

Krejčí je odborníkem na kybernetickou bezpečnost a do vedení Cermatu nastoupil v září 2022. Jeho hlavním úkolem se stala příprava digitalizace státních přijímacích zkoušek na střední školy. DiPSy nakonec Cermat zajistil sám, veřejnou zakázku na dodavatele systému zrušil, neboť by tendr nebylo možné včas dokončit.

„Musím říci, že je zřejmé, že v Cermatu panují určité rozdíly v názoru na firemní kulturu mezi jednotlivými aktéry, a my jsme od úterý hledali cestu k tomu, jak bychom situaci zklidnili a našli uspořádání, které zajistí hladký průběh přijímacího řízení na střední školy,“ uvedl Bek. I proto se podle něj hned nebude vypisovat výběrové řízení na ředitele Cermatu, pozice bude standardně obsazena v horizontu měsíců, uvedl.

Bek považuje Krejčího za svého klíčového spolupracovníka na ministerstvu. Podle něj je mimořádně loajální a zodpovědný vůči svěřené agendě. „Považuji za důležité, abychom jeho odbornou zdatnost a kapacitu využili pro vývoj klíčových informačních systémů v resortu školství, jde zejména o registry žáků, studentů, učitelů. Musíme postoupit v elektronizaci našeho resortu a tady považuji spolupráci s panem ředitelem Krejčím za zcela zásadní,“ řekl ministr. Podle Krejčího se nikdo nemusí bát, že v systému DiPSy něco nebude fungovat.

Krejčí ve čtvrtek uvedl, že rezignaci zvažoval mnoho měsíců. Stížnosti zaměstnanců podle něj vycházely z velké části z toho, že sám na sebe klade velmi velké pracovní nároky a podobné nároky se snažil klást i na zaměstnance.

Hlavním společným zájmem ministerstva i Cermatu je podle Beka zajistit řádný průběh přijímacího řízení na střední školy. Letos se v přijímacím řízení neodehraje podle Beka žádná revoluce, stejné jako loni zůstávají například způsoby podávání přihlášek či termíny jejich podání. Uchazeči si budou moci podat až pět přihlášek, z toho až tři do oborů bez talentové zkoušky a až dvě do oborů s talentovou zkouškou. Termín podávání přihlášek zůstává do 20. února, žáci si budou moci vybrat mezi elektronickou přihláškou, papírovou přihláškou s podporou elektronického systému a čistě papírovou přihláškou.

Testy pro jarní období zkoušek v roce 2025 Cermat podle Krejčího připraví, vytvořeny budou ve standardní kvalitě. Jsou podle něj buď již vytvořené a připravené, anebo budou během následujících jednoho či dvou měsíců, řekl v úterý ČTK.