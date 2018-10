O zkrácené úvazky je zájem. Firmy jim však nefandí | E15.cz

Čeští zaměstnanci mají o zkrácené úvazky zájem, zaměstnavatelé na to ale příliš nereagují. Proto Česká republice v nabídce těchto pracovních úvazků dost zaostává za evropským průměrem. Firmy by přitom této situace mohly využít. Zkrácené úvazky by totiž mohly být efektivním nástrojem, jak si nalákat více zaměstnanců.

Z analýzy společnosti Randstad vyplynulo, že 90 procent aktuálně nabízených pracovních pozic je na plný úvazek. Jenom 5 procent jsou pozice na zkrácený úvazek. Zhruba stejný počet je brigád. Průměr zkrácených úvazků v EU je 19 procent. Při pohledu na pracovní nabídky je sice patrný růst flexibility, ovšem spíš v rovině tolerance rozložení klasické pracovní doby v rámci dne.

„V oborech jako jsou například podnikové služby, administrativa, IT anebo zdravotní a sociální péče již zaměstnavatelé pomalu dávají kratším úvazkům zelenou, byť ani zde to není významné procento. Vidí totiž, že to je jedna z cest, jak se zaměřit na tři dosud opomíjené cílové skupiny na trhu práce: matky a rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, studenty a lidi ve věkové skupině 50 plus,“ uvádí Randstad.

K rodičům jsou zaměstnavatelé vstřícní

Ke zkráceným úvazkům zaměstnavatelé čím dál častěji přistupují v případě žen vracejících se z rodičovské dovolené. Přibývají také firmy, které zaměstnancům zajistí místa v předškolních zařízeních, nebo zřizují dětské skupiny přímo na pracovišti. Někde mají dokonce vyčleněnou jednu, tzv. „dětskou místnost“, kam je možné dovést si dítě i s chůvou. Existuje i sdílení jedné chůvy více rodiči právě na pracovišti.

V oblasti výroby zkrácené úvazky téměř nenajdete

Příčina bude nejspíš v tom, že výrobní firmy prostě nejsou schopné zkrácené úvazky zakomponovat do svého cyklu a nemají zájem něco na tom měnit. Řešením může být rozdělení jednoho pracovního úvazku mezi dva pracovníky. Pro firmy by to ale mohlo znamenat vyšší administrativní zátěž, proto se tomu brání.