Síkela by měl vysvětlit svůj výrok o firmách a energiích, říká Pekarová Adamová | E15.cz

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) by měl podle předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na koaliční radě vysvětlit svůj úterní výrok, aby se velké firmy vydávaly za malé a střední, aby dosáhly na vládní pomoc s vysokými cenami energií. V souladu s výkladem Síkelova ministerstva to pokládá za nadsázku. Místopředseda hnutí STAN Jan Lacina výrok označil za nešťastný. Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) řekla, že Síkela by měl být vyměněn. Uvedli to dnes v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News.