Smlouva pro Česko: Správný směr pro naši ekonomiku by měli ovlivňovat občané

V Česku odstartoval nový nevládní internetový projekt Smlouva pro Česko. Jeho cílem je vytvořit takovou koncepci ekonomiky, která by dávala smysl a byla pro všechny občany srozumitelná. Nejlepší cestou k tomu je zapojení veřejnosti do debaty, která ekonomiku nasměruje na konkrétní priority ovlivňující životní úroveň lidí, jsou přesvědčeni autoři projektu, který vznikl pod garancí mediálního domu Czech News Center.

Za projektem Smlouva pro Česko stojí jeden z akademicky nejúspěšnějších evropských ekonomů Filip Matějka a populární ekonomicko-politická komentátorka Lenka Zlámalová. „Média mají stále obrovskou sílu udat agendu. Nastolit témata. Jenže to moc nedělají. Proto jsme si řekli, že to zkusíme. Že využijeme velký dopad médií CNC. A pokusíme se vtáhnout lidi, aby sami politikům řekli, jak si představují svoji budoucnost. Dát dohromady novou společenskou smlouvu lidí s politiky. Proto název Smlouva pro Česko,“ říká Lenka Zlámalová.

Inspiraci byl podobný projekt německého deníku Bild. „Ten přišel ve chvíli, kdy se v době krize stal kancléřem Gerhard Schröder, s nápadem rozvířit debatu, jak ekonomiku znovu vrátit k prosperitě. Schröderova vláda v následujících letech udělala jedny z největších reforem v Německu za dlouhé desítky let,“ říká Zlámalová.

Cílem projektu Smlouva pro Česko je získat co nejvíce názorů lidí a s nimi pak v debatách konfrontovat ekonomy, sociology i politiky. „Žijeme v době, kdy politická rozhodnutí často ovlivňují průzkumy veřejného mínění. Chceme proto právě jejich prostřednictvím politikům ukázat, co lidé očekávají, a to zejména v oblastech důchodů, zdravotnictví a vzdělávání,“ konstatuje Lenka Zlámalová.

Diskuse o klíčových tématech, jako jsou penze, platy, sociální dávky, ceny, je v současnosti rozdrobena do nesrozumitelného chaosu spousty protichůdných nápadů a detailů. „Přáli bychom si, aby se všichni zaměřili na to, co je opravdu důležité a neztráceli se v drobnostech, které nakonec komplikují politické rozhodování a zhoršují výsledek pro ekonomiku,“ tvrdí Filip Matějka a poukazuje na neustálou debatu o tom, jaký máme dluh kvůli důchodcům a zda by věk pro odchod do penze neměl být zvýšen. „Nikdy ale nemluvíme o té jednoduché a nejdůležitější věci: co za co.“ Například jít do důchodu o jeden rok dříve znamená, že zaměstnanci budou mít kvůli vyšším daním přibližně o 1 200 Kč na čisté mzdě každý měsíc méně, vypočítává Matějka.

Projekt Smlouva pro Česko vybízí občany, aby se aktivně podíleli na formování budoucnosti země a využili svůj hlas k prosazování řešení, která povedou k vyšší životní úrovni. Prvním tématem jsou důchody, protože žijeme v době, kdy se očekává vládní debata o reformě důchodového systému. „Chceme nechat lidi, aby si na kalkulačkách uveřejněných na www.smlouvaprocesko.cz a v médiích pohráli se svými představami, jakou by chtěli penzi,“ vysvětluje Lenka Zlámalová. Na výzkumu bude spolupracovat i agentura pro výzkum veřejného mínění Ipsos.