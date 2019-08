Říčany versus Orlová. Jak se žije v nejlepším a nejhorším městě v Česku | E15.cz

„Skoro si myslím, že nikdo z hodnotitelů v Orlové ani nebyl. Je to hodnocení od stolu bez znalostí věci a přijde mi vlastně úsměvné,“ reaguje starosta Orlové Miroslav Chlubna, jenž je tohoto 25tisícového slezského města uprostřed trojúhelníku spojujícího Karvinou, Havířov a Bohumín rodákem.

Podle Chlubny, který zdejší radnici vládne za subjekt Koalice politických hnutí NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi, má Orlová spoustu kvalit. „Jsme možná jedno z nejzelenějších měst v Česku. Uprostřed města máme lesopark. Je tu levné bydlení i široká kulturní nabídka,“ tvrdí Chlubna.

Starosta si ale uvědomuje, že je ještě celá řada věcí, které by šlo vylepšit. „Číslem jedna je špatná kvalita ovzduší, ale s tím toho z radnice moc neuděláme. To je téma celého regionu,“ říká s tím, že velkou část témat, které analýza společnosti Obce v datech a Deloitte hodnotí, je ovlivňována spíše agendou kraje nebo státu.

„Co my můžeme řešit je například parkování v centru města. Nebo výmýšlet strategii, jak u nás udržet mladé lidi, které láká lépe placená práce ve větších městech. Průmyslové podniky, které tu dřív byly silné, nám dnes chybí. Lidé pak odcházejí za prací do Brna nebo do Prahy,“ líčí starosta Orlové.

Řemeslníka, aby pohledal

O skoro čtyři sta kilometrů dál panuje ohledně průzkumu mnohem lepší nálada. Starosta Říčan, který je zároveň populárním televizním moderátorem, je v tomto městě nedaleko Prahy "náplavou". Pochází z Teplic. Proč si k životu před téměř dvěma desítkami let vybral právě Říčany?

„Kariérně jsem toho času byl pevně připoután k České televizi, a tak jsem kvůli práci musel žít v Praze nebo v okolí. Přímo v hlavním městě jsme s manželkou a s rodinou ale žít nechtěli. Vždy jsme si tam přišli takoví ztracení. Mám rád, když mám kolem sebe lidi, které znám, s nimiž si můžu popovídat,“ vysvětluje Vladimír Kořen. Starostou je za uskupení Klidné město.

Že jsou Říčany nejen podle studie Index kvality života vnímány jako výjimečně dobrá lokace pro bydlení, je podle něj dáno souhrou toho, že město je klidovou zónou, zároveň ale blízko metropole.

„Už od první republiky sem směřovali lidé z Prahy za letními byty,“ připomíná Kořen. Blízkost Prahy ale pak nabízí dvě spojené věci. Příležitost a zároveň problém. „Máme téměř stoprocentní zaměstnanost, což je dobře pro spokojenost lidí. Máme tu aktivní, bohaté a podnikavé lidi, kteří pak neváhají pomáhat s rozvojem města, což je také obrovský benefit. Na druhou stranu, když potřebujete třeba řemeslníka, těžko ho najdete,“ popisuje.

Otevřené město

Co se problémů k řešení týče, Říčany s momentálně 16 tisíci obyvateli trpí nízkou kapacitou školek a škol či nedostatkem vody. „Na druhou stranu trochu musíme brzdit průmyslový development, který by tu jistě bujel, kdyby se nereguloval. Jiné obce často s vidinou krátkodobého cíle nechají investora postavit například výrobní halu a zapomenou na to, že to doprovází zvýšená doprava, nebo se to jinak nehodí z urbanistického hlediska,“ poznamenává Kořen.

Poslední roky pod jeho kuratelou se Říčanům povedlo oddlužit, především podle Kořenových slov proto, že si radnice na důležité ekonomické posty najala špičkové odborníky. To je možné právě proto, že lidé v Říčanech, jak Kořen znovu připomíná, jsou prý ochotni pomáhat správě veřejných věcí.

„Další věc, kterou si myslím, že děláme dobře, je komunikace s občany. Ta je elementární nutností. Máme například takzvané participativní rozpočtování, snažíme se zatáhnout obyvatele do toho, jaké projekty se budou podporovat, do čeho se bude investovat, aby o tom rozhodovali oni,“ vypráví zapáleně.