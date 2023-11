Kauza Čapí hnízdo: Odvolací soud zrušil rozsudek | e15.cz

Expremiér Andrej Babiš (ANO) v Průhonicích poté, co soud rozhodl o jeho nevině (9.1.2023)

Vrchní soud v Praze zrušil zprošťující rozsudek v kauze Čapí hnízdo kvůli nedostatečně a chybně provedeným důkazům. Dnes to uvedl server Česká justice, který má verdikt odvolacího soudu k dispozici. Původní rozsudek městského soudu podle odvolacího senátu obsahuje závažná pochybení. Případem se bude muset městský soud znovu zabývat.

„Po 15 letech od této pseudokauzy, kterou státní zástupce jednou zastavil, a soud mě zprostil obvinění, se bude věc řešit znovu. Připadne mi to absurdní a nekonečné. Poté, co již předtím prvoinstanční soud velmi důkladně přezkoumal kauzu ze všech úhlů, věřím, že soud své rozhodnutí potvrdí,“ uvedl Babiš.

V kauze Čapí hnízdo čelí obžalobě Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Státní zástupce viní Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše z pomoci k dotačnímu podvodu. Oba obžalovaní vinu opakovaně odmítli.

Podle České justice odvolací soud vytkl senátu soudce Jana Šotta mimo jiné to, že důkazy hodnotil z pohledu jejich možného vysvětlení v rámci obhajoby obou obžalovaných, ale hodnocení prováděl jednotlivě a nezvažoval ucelené řetězce důkazů.

„V každém případě má Vrchní soud v Praze zásadní výhrady k přístupu nalézacího soudu k analýze a zpracování důkazů, když přístup soudu vyznívá tendenčně, značně selektivně a tím nepřesvědčivě, neboť nalézací soud celou řadu důkazů naprosto pominul, zabýval se pouze velmi úzce vymezenou částí událostí, aniž by je zasadil do celkového kontextu vývoje projektu rekonstrukce usedlosti Semtín a vybudování Farmy Čapí hnízdo od počátku tohoto procesu až do jeho samého naplnění,“ cituje z usnesení Česká justice.

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Podle nyní zrušeného rozsudku městského soudu se v řízení neprokázalo, že Babiš s Nagyovou vyčlenili společnost Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofertu účelově proto, aby mohli požádat o dotaci. Šott závěr opřel především o výpověď svědka Jana Bareše, který při hlavním líčení vyloučil, že by úvahy o dotaci hrály roli při rozhodování, že se Farma Čapí hnízdo z Agrofertu vyčlení. Uvedl také, že ho Babiš ujistil, že má zájem v realizaci pokračovat, i kdyby společnost dotaci nezískala. Šott tak dospěl k závěru, že důvodem vytvoření společnosti byly spíše rodinné vztahy.

Podle odvolacího soudu ale Bareš vycházel ze zprostředkovaných informací, které ve výpovědi podával z jeho subjektivního pohledu. „Rozhodně však odvolací soud nesdílí názor, že tato jediná výpověď je tak zásadního charakteru, že by byla způsobilá celou důkazní situaci zvrátit,“ uvedl podle webu vrchní soud.