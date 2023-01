Rozsudek v kauze Čapí hnízdo: Babiš byl zproštěn obžaloby | E15.cz

„Nevinen! Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal,“ uvedl Babiš. Pro bývalého premiéra Babiše aktuálně kauza Čapí hnízdo končí, řekl novinářům.

Soud projednal kauzu týkající se Farmy Čapí hnízdo, kdy měl Babiš převést akcie společnosti svým dětem a partnerce. Obžaloba tvrdí, že to udělal proto, aby farma splňovala podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Jejím vyplacením podle žalobce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda téměř 50 milionů korun.

Tuto argumentaci ale soudce Šott nepřijal. „Obžaloba je založena na nepochopení a záměně mezi pojmy skutek a trestný čin,“ uvedl Šott v odůvodnění. Podle něj nelze tvrdit, že společnost Farma Čapí hnízdo byla propojená s holdingem Agrofert, což by vylučovalo její status jako malé či střední firmy.

Za klíčového svědka soudce označil Jana Bareše, zástupce investora a dozor na stavbě farmy, který s Andrejem Babišem spolupracoval i na stavbě jeho domu či sídla Agrofertu.

Z výpovědi svědka Bareše lze podle soudce usuzovat, že Andrej Babiš účelově nepřevedl akcie na svou manželku a děti. „O tom, že se nejednalo o účelový převod, svědčí i to, že Andrej Babiš byl ochoten záměr uskutečnit i bez případného zisku dotace.“

Podle soudce Šotta bylo jednoznačně prokázáno, že ani převod firmy ZZN Pelhřimov na Farmu Čapí hnízdo nebyl účelový. Dokládají to svědectví včetně Jana Bareše, v nichž bylo uvedeno, že obžalovaná Jana Nagyová začala dotaci řešit až po převodu firmy.

Výpověď Andreje Babiše mladšího soudce Šott nepovažuje za klíčovou, ačkoli je přesvědčen, že syn šéfa ANO nepodepsal ani jednu ze smluv o převodu akcií. „Nelze však učinit závěr, že je za něj podepsal jeho otec. Pro to se nepodařilo získat věrohodné důkazy nade vší pochybnost,“ uvedl soudce. Obhajoba je s verdiktem spokojená. „Potvrdilo se to, co jsme u soudu tvrdili,“ řekl obhájce Andreje Babiše Eduard Bruna.

Advokáti obou obviněných uvedli, že se nejspíše odvolávat nebudou. Žalobce Jaroslav Šaroch si pak ponechal lhůtu proto, zda odvolání podá.

Soudní síň.

U soudu také vypovídal Babišův syn Andrej Babiš mladší. Ten tvrdí, že akcie na něj otec převedl bez jeho vedomí. Babiš mladší trpí schizofrenií a u soudu se i projednávala otázka, zda je schopen vypovídat. Nakonec soud rozhodl, že ano.

Podle Babiše byl jeho syn zneužit jeho nepřáteli a novináři a o svého syna se celou dobu staral skvěle a měli spolu dobrý vztah, než veřejně přiznal, že trpí schizofrenií, což ho zpětně mrzí.

Babiš dlouhodobě tvrdí, že je kauza vykonstruovaná, označuje ji za politický proces. Ve své závěrečné řeči se věnoval zejména tomu, jak podle něj různí lidé v případu zneužili jeho syna.

Babiš k vyhlášení rozsudku v kauze Čapí hnízdo nedorazil. Podle jeho obhájce Eduarda Brůny je jeho účast zbytečná.