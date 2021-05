Starostové vybrali kandidáta na ministra financí | E15.cz

„Dalo by se to tak brát,“ potvrdil Michalik svou nominaci na ministra financí v případné vládě vedené Piráty a Starosty. „Věslav Michalik je kandidátem STAN na ministra financí. Je to člověk s vizí, jasnou strategií a s obrovským vhledem do ekonomických otázek,“ vychválil Michalika předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan, který sám bude v případné vládě aspirovat na post ministra vnitra nebo zahraničí.

Michalik považuje za svůj hlavní cíl změnit údajně vyčerpaný ekonomický model, s nímž už se podle jeho mínění Česko nemůže dál rozvíjet a přibližovat se vyspělým ekonomikám. „Příští vláda to bude mít extrémně těžké a nikomu se nezavděčí. Je to sebevražedná mise, ve které by mi přišlo zajímavé uspět,“ řekl Michalik.

Současný šéf Starostů ve Středočeském kraji a člen předsednictva hnutí je známý hlavně díky svému starostování v Dolních Břežanech u Prahy, které se za jeho působení změnily v hi-tech obec s výzkumným laserovým centrem. V devadesátých letech Michalik vybudoval investičně poradenskou společnost CA IB Financial Advisors (CAIB), která patřila ke špičkám ve svém oboru.

Později nastoupil do české pobočky HVB Bank, kde se stal členem představenstva. Současně také před 19 lety vstoupil do komunální politiky.

„Třetinu aktivního života jsem strávil ve vědě, třetinu v investičním a korporátním bankovnictví, další třetinu v komunální a krajské politice, takže mám nějaký vhled, co se týče státní kasy. Někdy nastávají chvíle, kdy se musíte rozhodnout, jestli převzít odpovědnost, nebo ne,“ vysvětluje Michalik svou motivaci stát se ministrem financí.

V minulosti se ukázalo, že je také zdatným zákulisním stratégem. Byl to právě on, kdo v roce 2016 zlanařil na středočeskou krajskou kandidátku STAN Danu Drábovou, Michalikovu někdejší spolužačku z ČVUT.