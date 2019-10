Státních zaměstnanců bude víc. Stát jich plánuje nabrat tisíce | E15.cz

Zatímco v roce 2012 pracovalo ve veřejné sféře 425 tisíc lidí, jejichž plat přišly na 128,5 miliardy, napřesrok jich má být téměř 475 tisíc. V rozpočtu je pro ně kalkulováno s téměř 227 miliardami.

Školství plánuje získat dva a půl tisíce učitelů a stejný počet nepedagogických pracovníků. Zájemce má nalákat další růst platů učitelů o deset procent, byť kabinet Andreje Babiše (ANO) původně sliboval patnáctiprocentní přidání.

„Zvyšuje se počet dětí ve vzdělávací soustavě a s tím souvisí i potřeba učitelů a nepedagogů,“ řekl šéf rezortu Robert Plaga (ANO).

Pokud by se desetiprocentní nárůst částečně nepromítl do odměn, ale jen do tarifů, jak žádají odbory, nejvíce by si polepšili ti, kteří mají nejvyšší výdělky. Průměrný plat učitele na střední škole je letos přibližně 39 tisíc korun hrubého měsíčně, nástupní je však o jedenáct tisíc nižší.

„Navýšení by se mělo výrazně týkat mimotarifní složky, aby ředitelé mohly pedagogy motivovat a mít možnost více odměňovat ty kvalitní a také ty mladší a nové,“ míní předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Z ozbrojených složek je na trhu práce v posledních letech nejúspěšnější armáda, která naláká na dva tisíce rekrutů ročně. Naopak tři tisíce neobsazených míst má Policie ČR. Napřesrok chce přijmout alespoň tisícovku nováčku.

„U těchto složek vzrostou platy od roku 2014 o padesát procent,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Průměrný plat vojáka má od příštího roku přesáhnout 45 tisíc korun hrubého měsíčně, státního policisty 46 tisíc a profesionálního hasiče 48 tisíc. V případě republikové policie však nábor dlouhodobě komplikují nízké nástupní platy, jejichž současná výše je asi 22 tisíc.

Původní záměr Schillerové seškrtat šest tisíc převážně neobsazených úřednických postů, na něž si ministerstva nárokují peníze, zůstal v polovině cesty. Některé opoziční strany jsou přesvědčeny, že stát by se obešel bez více než dvaceti tisíc lidí, které zaměstnává.

„Musejí být důsledněji řešeny audity zbytečných pracovních míst,“ řekl člen rozpočtového výboru za komunisty Jiří Dolejš s tím, že provoz státu hodně souvisí s počty úředníků. „Na jedné straně se o něco sníží, na druhé zvýší. Nakonec máme čistý přírůstek,“ dodal.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek považuje redukci neobsazených míst o necelé tři tisíce, kterou prosadila Schillerová, za nedostatečnou. „Je k smíchu. Jestliže vlády ANO a sociální demokracie nabraly v uplynulých letech desítky tisíc nových zaměstnanců, není to žádné šetření,“ uvedl.