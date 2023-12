Státní smutek za oběti střelby na univerzitě. V poledne se rozezní zvony

Bohoslužba za oběti čtvrteční střelby se uskuteční v 11 hodin v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Sloužit ji bude pražský arcibiskup Jan Graubner, oznámil ministr zemědělství Marek Výborný. Bohoslužby se zúčastní i prezident Petr Pavel. „Bohoslužba je veřejně přístupná, katedrála bude otevřena všem, kdo budou chtít uctít památku obětí. Kdo chce přinést květinový dar do katedrály, nechť tak učiní mezi 07.00 až 10.00 před vchod do Zikmundovy kaple," sdělil mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz.

Už v pátek večer sloužil monsignore Tomáš Halík v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze modlitbu za oběti, zraněné, pozůstalé, blízké a za všechny, které postihla tragédie na filozofické fakultě.

Premiér Petr Fiala vyzval občany, aby v den státního smutku uctili památku obětí tragédie minutou ticha.

Jak truchlí Česko

Vláda vyhlásila na 23. prosinec 2023 den státního smutku za oběti střelby na Filozofické fakultě v Praze. Co to v praxi znamená, jak to ovlivní život v Česku a kdy byl v minulosti státní smutek vyhlášen se dozvíte v článku: