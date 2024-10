Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje snížit platový koeficient pro výpočet platu státních zástupců. Dosud zákon stanovil, že plat státního zástupce odpovídá 90 procentům platové základny pro soudce. Nově by se jejich plat odvíjel podle stejného koeficientu, kterým se řídí výpočet platu ostatních představitelů státní moci. Koeficient by tak nově činil 83,3 procenta platové základny pro soudce. Kvůli tomu nedojde ke zvýšení platů státních zástupců a hrozí jejich žaloby.

Ačkoliv jsou státní zástupci součástí moci výkonné, jejich platy se dosud odvíjely od výpočtu platové základny pro soudce. To jim dosud zaručovalo „platovou imunitu“, neboť v případě úspěšných ústavních žalob soudců na změny platu ústavních činitelů se státní zástupci „svezli“ se soudci.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v čele s Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) to však nyní navrhlo změnit. Poslalo totiž do vlády návrh na novou úpravu platů představitelů státní moci, podle něhož by se plat státních zástupců již na soudce nevázal.

„Navrhovaným opatřením se sleduje dosažení jednotného určení výše platové základny s dalšími představiteli moci výkonné, k níž náleží též státní zástupci. Vzhledem k předpokládanému nominálnímu nárůstu platů soudců od 1. ledna 2025 nepovede přitom toto snížení koeficientu používaného pro výpočet platu státních zástupců k poklesu absolutní výše platů státních zástupců,“ uvádí se v odůvodnění návrhu MPSV.

MPSV s návrhem přichází v důsledku nedávných nálezů Ústavního soudu (ÚS), kterým zrušil předchozí změny zákona o platu představitelů státní moci. ÚS totiž zrušil tu část zákona, kterým se měl snížit koeficient pro výpočet platu soudců na 2,8násobku průměrného platu za předminulý kalendářní rok.

Vázanost platu státních zástupců na platy soudců přinesla novela zákona o platu a některých náležitostech státních zástupců z roku 1997. Tehdy zákonodárci stanovili, že plat státního zástupce má být o 10 procent nižší než plat soudce. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) nechtělo návrh zatím komentovat s tím, že budou ještě probíhat jednání.

Pokud by návrh prošel beze změny, lze předpokládat, že to vyvolá vlnu žalob státních zástupců. Jakkoliv se totiž v návrhu píše, že se plat státního zástupce oproti předchozímu roku nesníží, tak nedojde ani k jeho zvýšení. K tomu by ale pravděpodobně podle současného zákona došlo. Tyto individuální žaloby by pak s největší pravděpodobností nakonec mohly skončit až u Ústavního soudu, který by musel řešit otázku postavení státního zastupitelství v rámci české ústavy.