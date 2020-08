Stavební zákon míří na vládu. Rozdělení stavebních úřadů na státní a obecní zůstává | E15.cz

Vláda se bude po měsících odkladů v pondělí zabývat návrhem nového stavebního zákona. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) doufá, že jej do konce roku parlament schválí a předpis začne platit už od ledna příštího roku. Od nového zákona si ministryně slibuje zrychlení povolovacího řízení.

Přes nelibost developerů a některých zájmových sdružení zůstalo v zákoně rozdělení stavebních úřadů na státní a obecní ve správě starostů. Dostálová přitom na začátku prázdnin uvedla, že zváží návrat k původnímu záměru, tedy že všechny úřady přejdou pod stát. Nakonec však vyhověla starostům a nechala úřady v jejich působnosti.

„Zákon zavádí novou soustavu státní stavební správy do úrovně krajské a racionalizuje síť stavebních úřadů na úrovni obcí v přenesené působnosti,“ potvrdila ministryně.

Kritici uvádějí, že nejednotná soustava úřadů jde proti záměru zrychlit povolovací řízení, které se v Česku táhne obvykle řadu let. „Vadí nám hybrid obecních a státních krajských stavebních úřadu, které spolu budou složitě komunikovat. Zůstanou navíc pod tlakem samospráv jako zaměstnanci obce," uvedl předseda České komory architektů Jan Kasl.

Ustoupení od původního záměru kritizuje také Asociace developerů. „Bez změny nelze dosáhnout efektivního naplnění slibu jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko a povolení do jednoho roku,“ řekl za asociaci Zdeněk Soudný.

Samotní developeři i přesto považují zákon za posun vpřed, klíčové je podle nich schválit ho co nejdříve. „Příští rok současná sněmovna končí, a pokud se nový stavební zákon do té doby nestihne schválit, začne příprava nové legislativy nanovo,“ upozornil generální ředitel Ekospolu Evžen Korec. Zákon má zkrátit povolovací řízení z průměrných 5,4 let na jeden rok.

Stavební zákon čelil několika tisícům připomínek a Dostálová považuje současné znění zákona za kompromis. Ve sněmovně se nicméně očekává ostrá debata a řada pozměňovacích návrhů.

Výtky mají stále například památkáři či ekologické spolky. Zástupci obcí vítají, že Dostálová nechala stavební úřady v jejich působnosti, zcela spokojení nejsou. „Přestože je v nové předloze řada pozitivních návrhů, například zásadní omezení nešvaru dodatečného povolení černých staveb, obce zásadně nesouhlasí se zrušením více než 400 ze současných 700 stavebních úřadů,“ uvedl předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

„Návrh stavebního zákona, se kterým by souhlasili všichni, není možný. Zájmové skupiny, které stavební zákon ovlivňují, jsou příliš rozdílné. Bude tedy nutné protlačit nový stavební zákon na sílu,“ myslí si analytik BH Securities Štěpán Křeček.