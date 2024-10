Středočeský kraj povede STAN a Spolu. Hejtmankou zůstane Petra Pecková

V jedenáctičlenné radě by mělo STAN připadnout pět křesel včetně hejtmana a Spolu šest. Starostům mají zůstat dosavadní resorty a jeden nový si přiberou. V končící krajské vládě mají kromě hejtmanky radního pro veřejnou dopravu, náměstka pro finance a radního pro vzdělávání.

V čele kraje by mohla být nadále Pecková. „Je domluva na tom, že bych případně jako hejtmanka pokračovala já. Ale já to beru tak, že mandát dostanu až od zastupitelstva, zvolením na zastupitelstvu, a to nemusí být vůbec jednoduché,“ podotkla Pecková. Skopeček, který je místopředsedou Sněmovny, řekl, že nechce kumulovat funkce a chtěl by mít v radě kraje neuvolněnou pozici, za níž se nebere plný plat.

„Myslím si, že jsme se na dnešním jednání velmi posunuli k podpisu koaliční smlouvy, na které začneme pracovat,“ uvedla Pecková. K vyjasnění podle ní zbývají detaily, na nichž se lze domluvit. „To znamená, že rámcově jsme v podstatě domluveni na hlavních bodech naší spolupráce,“ dodala Pecková.

Další koaliční jednání bude v úterý, kdy se bude řešit mimo jiné náplň jednotlivých gescí či složení výborů zastupitelstva. Podle Skopečka budou zástupci obou uskupení při přípravě koaliční smlouvy detailně jednat o jednotlivých tématech, aby na nich měli stoprocentní shodu už na začátku fungování nové rady kraje. Poukázal na to, že STAN a Spolu mají v novém zastupitelstvu dohromady těsnou většinu jednoho hlasu. Středočeské zastupitelstvo má 65 členů, z toho vítězné ANO obsadilo 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu 13 zastupitelů.

Následující jednání budou podle Skopečka už o technikáliích a snaze doladit koaliční smlouvu, aby mohla být co nejdříve představena. Kdy by mohla být podepsána, politici nechtěli odhadovat. Poukázali na to, že dokument musejí schválit také orgány jednotlivých uskupení.