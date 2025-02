Čeští zemědělci se ve čtvrtek se stovkami traktorů připojili k evropským protestům proti dovozu potravin ze zemí mimo Evropskou unii. Demonstrace probíhaly po celé ČR i na hraničních přechodech. Do Prahy ale farmáři nevyrazili. Čeští protestující se setkali s kolegy ze sousedních zemí, což mělo za následek komplikace v dopravě. Zemědělci na hraničním přechodu do Polska v Náchodě na několik minut zastavili v obou směrech dopravu.

Proti dovozu potravin ze zemí mimo EU protestovali na hodonínském hraničním přechodu zemědělci z Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Na silnici, která spojuje Českou republiku a Slovensko, protestující zaparkovali desítky traktorů a další zemědělskou techniku, čímž omezili provoz. Žádají zrušení obchodní dohody mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur nebo alespoň to, aby z dohody bylo vyňato zemědělství. Vadí jim také bezcelní dovozy z Ukrajiny.

Zemědělci měli vlajky svých států, troubili a řehtali řehtačkami. Drželi také transparenty s nápisy Protect our farmers (Chraňte naše farmáře), Stop grain from Ukraine (Zastavte dovoz obilí z Ukrajiny) nebo Green deal is suicide (Zelená dohoda je sebevražda).

Zemědělcům vadí dohoda Mercosur

Předseda slovenské zemědělské a potravinářské komory Andrej Gajdoš v projevu na pódiu řekl, že dohoda s Mercosur znevýhodňuje evropské zemědělce, kteří musí dodržovat vysoké standardy. Podle něj je dohoda hazardem se zdravím spotřebitelů, protože některé jihoamerické země mohou používat v zemědělské produkci například růstové hormony či pesticidy, které jsou v Evropě zakázané. Podle rakouských zástupců není dohoda s Mercosur ani spravedlivá, ani férová, ani správná.

Zemědělci protestovali také na dalších místech České republiky. Na hraniční přechod do Polska v Náchodě po 10:00 přijeli protestní jízdou farmáři asi s padesáti traktory a dalšími stroji. Dopravu na hraničním přechodu nakrátko omezili.

Dovoz potravin ze zemí mimo EU je problém

Z Poustky u Chebu vyjeli po 10:00 farmáři z Karlovarského kraje i sousedního Německa asi s dvaceti zemědělskými stroji na protestní jízdu, která upozorňovala na rizika dovozu zemědělských produktů ze zemí mimo Evropskou unii, konkrétně z Jižní Ameriky a Ukrajiny. Podle jednoho z organizátorů protestu v Karlovarském kraji Jiřího Vacka ale nejde jen o dovoz z těchto dvou zemí, ale o hlubší chyby v zemědělské politice státu, řekl.

„Protestujeme od loňského roku za neustále ty stejné věci. To, co vláda ve svém období, kdy vládne, připravila pro zemědělce, to je pořád to samé, dotace, nerovné podmínky pro podniky, které hospodaří v zemědělství, daň z nemovitostí, pachty, tři roky po sobě následující ztráta celého odvětví, které z hluboké ztráty v roce 2023 se dneska přesouvá do podoby nějakých pěti až šesti miliard zisku celého odvětví,“ uvedl Vacek s tím, že ale v minulosti odvětví dokázalo generovat zisk i 14 až 15 miliard korun.

VIDEO: Čeští zemědělci vyjeli do ulic

Upozornil také na to, že ani spotřebitelé nechápou roli zemědělců, kteří bojují za to, aby se v obchodech objevovaly české potraviny, a ne jen ty z dovozu. Vacek sice ocenil, že ministerstvo zemědělství připravilo změny, které zemědělcům usnadní administrativu, ale to podle něj nestačí. „Jsou to dobré věci, budeme s nimi souhlasit, ale je to asi tak stejné, jako když v krachující fabrice opravíte záchod, on dobře splachuje, je tam pěkný toaletní papír, a proto budeme říkat, že ta fabrika je v pořádku. Tady jsou základní strukturální problémy celého odvětví,“ míní šéf zemědělského podniku, který se na Chebsku zabývá chovem skotu a drůbeže a pěstováním plodin.

Protesty zasáhly i další kraje

Na trasu z Valašského Meziříčí do Jablůnky na Vsetínsku vyjelo ve čtvrtek dopoledne 14 traktorů a další technika protestujících zemědělců. Na protestní jízdu proti evropské i národní agrární politice vyrazilo z Mrákova na Domažlicku dalších téměř 30 traktorů s českými vlajkami. Delší než půlkilometrová kolona směřovala na hraniční přechod Folmava. Frekventovaný hlavní tah I/26 z Kubice na Folmavu nebyl uzavřený, ale doprava omezena byla.

Kolona asi 60 traktorů a dalších zemědělských strojů projela po 9:30 rovněž částí Kolína. Stroje ozdobené českými nebo černými vlajkami vlajkami a transparenty jako „Sedláku, probuď se, Brusel se zbláznil“ nebo „Stop nekvalitním dovozům“ se v 09:00 společně vydaly z Kutné Hory po silnici I/38 do Kolína, kde se po průjezdu Havlíčkovou ulicí na kruhovém objezdu ulicí rozdělily do různých směrů. Farmáři tam dorazili po ranní špičce, akce tak dopravu výrazně nezkomplikovala. Další část traktorů z Nymburska mířila do Kolína od Velkého Oseka.

Dvě kolony traktorů v Moravskoslezském kraji vyjely zhruba v 10:00 na silnice upozornit na problémy zemědělců, v každé bylo okolo 15 vozidel. První jela od zemědělského družstva v opavské části Kylešovice a kroužila Opavou. Druhá vyjela z Brumovic a přes Krnov na Bruntálsku směřovala k polským hranicím, kde se zemědělci setkali s polskými kolegy.