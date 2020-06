Města trumfují stát vlastními poukazy na dovolenou v Česku | E15.cz

Stát nabízí čtyři tisíce každému, kdo se v lázeňském městě od července ubytuje alespoň na šest nocí a podstoupí aspoň pět procedur. Do konce roku chce stát na vouchery, které mohou čerpat jen dospělí lidé, vydat miliardu korun. „To by mělo stačit na 250 tisíc až 300 tisíc poukazů,“ upřesnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Stát tím chce motivovat lidi, aby lázně navštěvovali a svou útratou podpořili místní podniky.

Lázně i hotelové asociace podporu vítají. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza nicméně pochybuje, že poukazy využije až čtvrt milionu lidí.

„Pořád lepší něco než nic. Je dobře, že do lázní pojedou lidé na týden. Na druhou stranu do lázní na dovolenou nepojedou rodiny s dětmi. Bude to spíše okrajová pomoc,“ míní. Podobně jako Prouza tlačí také dopravci na to, aby státní poukazy platily nejen v lázních. Vláda původně plánovala, že budou určeny pro celou republiku.

Na poukaz dosáhnou jen lidé, kteří jsou plátci zdravotního pojištění v České republice. Západočeské lázně ale přitom profitují z návštěv turistů ze zahraničí. „My nyní čekáme na vývoj na německém trhu. Máme sice už rezervace, ale zatím si nemůžeme být jistí, jestli klienti z Německa skutečně přijedou,“ uvedl ředitel Lázní Františkovy Lázně Josef Ciglanský.

Prohlédněte si snímky z vylidněného Krumlova:









19 fotografií

Velký zájem je ale už nyní o vouchery, které dotují kraje a města. Pro jejich získání obvykle stačí v daném místě zůstat jednu až tři noci. Skrze internetový portál mohou lidé z celé republiky například získat slevu na ubytování nebo atrakce v Jihočeském kraji.

„Je to právě cestovní ruch, který patří mezi nejpostiženější odvětví,“ uvedla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) s odkazem na jindy populární Český Krumlov. Už v prvních hodinách po spuštění portálu zakoupili lidé slevové poukázky za milion korun, celkově hodlá kraj vydat desítky milionů korun.

Vouchery na ubytování nebo kulturní akce poskytují i Praha, Karlovy Vary nebo Středočeský kraj, které trpí odlivem turistů. Pražský magistrát odhaduje, že propad turismu příjmů z může dosáhnout až 100 miliard korun.

Šéf Asocicace hotelů a restaurací Václav Stárek dodal, že nejlepší pomocí by byl plošný jednorázový příspěvek hoteliérům podle počtu pokojů. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu připustil, že vláda debatuje o příspěvku ubytovacím zařízením ve výši dvou až tří stovek za pokoj. Kabinet již dříve snížil daň na ubytovací služby, řada měst pak hoteliérům odpustila ubytovací poplatky.