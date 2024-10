Úřad práce se chystá v příštím roce začít zavírat část svých poboček po republice, a to hlavně těch malých. Vedení pracuje na návrhu nové podoby sítě pracovišť. Rozhodnutí o ní by mělo padnout do konce roku. Propouštění se ale neplánuje, řekl generální ředitel úřadu práce Daniel Krištof. Podle něj se dá ve větších pobočkách také lépe zajistit bezpečnost. Incidentů a útoků na úředníky totiž přibývá, ročně jsou jich stovky.

„U nás připadá na sto tisíc obyvatel 3,6 pobočky, v Německu je to jedna pobočka. Dívali jsme se na data mobilních operátorů, jak se lidé pohybují. Sledovali jsme i vyloučené lokality. Máme varianty optimalizace. Nechceme ohrozit rozumnou dojezdovou vzdálenost. Chceme, aby to klienti měli do nejbližší pobočky do 25 minut autem a do 40 minut hromadnou dopravou,“ uvedl Krištof.

Takzvaných kontaktních pracovišť má úřad práce po republice 283. Podle takzvané systemizace je v něm od července celkem 9837 služebních a 647 pracovních míst. Podle šéfa úřadu práce bude proces přeměny a zeštíhlení pobočkové sítě „pozvolný a mírný“. Už letos se v minulých měsících zavřelo po dohodě se starosty 15 pracovišť. Rozhodnutí o podobě sítě by mělo padnout do konce roku a přeměna začne příští rok, uvedl Krištof. Dodal, že počet zaměstnanců by se s rušením poboček ale měnit neměl.

K takzvané racionalizaci počtu pracovišť má přispět i spolupráce s Českou poštou. Pět desítek vybraných poboček v Libereckém a Ústeckém kraji a na Vysočině začalo od července testovat přijímání žádostí o rodičovskou, příspěvek na bydlení a dětské přídavky. K těmto místům přibyly podle Krištofa teď ještě další pošty, a to ty malé. Výsledky by mělo mít vedení úřadu práce na konci listopadu.

Šéf úřadu zmínil, že změny mají vést také k posílení bezpečnosti. Incidentů, výhrůžek či útoků na úředníky totiž přibývá, a to i závažných. Ročně se jich odehrají stovky. Meziročně se počet zvedl o desítky procent, řekl Krištof. Důvodem bývá třeba nepřiznání dávek. „Logicky se musíme stáhnout do větších poboček, kde bude zabezpečení větší. Nejkritičtější situace je v malých pobočkách,“ uvedl generální ředitel. Očekává, že po chystané reformě dávek s nahrazením čtyř příspěvků jedinou podporou a s novými pravidly by mohlo útoků ještě přibýt.

Úřad vyhlásil podle svého ředitele soutěž na dodavatele nového objednávkového a vyvolávacího systému. Podle záměru by se lidé měli nejspíš při vstupu do úřadu identifikovat. Jména úředníků a kontakty na ně na webu nebudou. Posílit se má kybernetické zabezpečení. Hledá se také bezpečnostní agentura, která by měla na starosti všechny pobočky. Ty by se měly také napojit na policejní pult centrální ochrany, vypočítal Krištof.

Chystanou optimalizaci sítě poboček pracovních úřadů oznámil loni v létě ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Sdělil tehdy, že je plánované rušení pracovišť možné díky digitalizaci a už se kvůli němu zastavil nábor nových pracovníků. Přeměna se měla uskutečnit do dvou let.