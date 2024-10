V Česku přibyla volná pracovní místa a vzrostla nezaměstnanost

„I nadále zůstává vyšší počet uchazečů, než je počet otevřených míst. Naprosto rekordní je ale počet umístěných uchazečů o zaměstnání,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. Úřad v září zprostředkoval práci pro 31 845 uchazečů o zaměstnání. Byl to nejvyšší počet za celou dobu měření od roku 1993. Meziročně stoupl počet míst zprostředkovaných úřadem o více než 80 procent.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v září 268 701.

VIDEO: Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, jak se prezentuje. Práci na švarc nevyřeší, říká právník Valíček pro pořad FLOW

FLOW: Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, jak se prezentuje. Práci na švarc nevyřeší, říká právník Valíček • e15

Nejvyšší nezaměstnanost byla v září v Ústeckém kraji se 6,2 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze, kde práci hledalo 2,9 procenta lidí. Meziročně se situace nejvíce změnila v Olomouckém a v Moravskoslezském kraji, kde podíl nezaměstnaných vzrostl oproti září 2023 o 0,7 procentního bodu.

Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Mostecku, kde dosáhla 8,6 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,5 procenta lidí.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v září 1,1 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 10,2 uchazeče na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Mladoboleslavsku a v okrese Praha-východ a okrese Praha-západ, a to 0,3 uchazeče na jedno místo.

Loni v září byla nezaměstnanost v Česku o 0,3 procentního bodu nižší než letos. Bez práce bylo tehdy 263 020 lidí a volných míst 281 995.