V Jablonci nad Nisou hořely lázně. Škody se odhadují na deset milionů korun | E15.cz

V Jablonci nad Nisou shořela ve středu ráno větší část areálu Slunečních lázní u přehrady Mšeno, stát zůstala zhruba třetina dřevěných budov. Škody magistrát předběžně odhadl na deset milionů korun. Na dotaz to řekla vedoucí kanceláře primátora Jana Matěchová. Policie vyšetřuje požár jako trestný čin obecné ohrožení, při jeho ohledání zadrželi na místě muže pod vlivem alkoholu, uvedla na webu krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Bezmála stoleté objekty Slunečních lázní z roku 1927 byly ve špatném stavu, už několik let se ve městě vedly diskuse o tom, zda historické stavby zrekonstruovat nebo zbourat a postavit na místě moderní budovu. Požár budovy byl na operační středisko ohlášen kolem 4:45. „První jednotka tam byla deset minut před pátou, to už byl požár v plném rozsahu, okolo 5:30 byla lokalizace. Teď ještě na místě vyhledávají skrytá ohniska a dohašují je, už se ani nerozebírají konstrukce, to už je udělané,“ popsal zásah mluvčí hasičů David Kořínek. Vodu brali hasiči z nedaleké přehrady, z objektu také vynesli propanbutanové lahve. „Zachránit se podařilo dvě dračí lodě,“ dodal mluvčí.

Video: Požár v Jablonci nad Nisou

Video se připravuje ... Požár v Jablonci nad Nisou. • VIDEO HZS Libereckého kraje

Vyšetřování převzali kriminalisté, místo prohledal i psovod se psem vycvičeným na hledání hořlavin. „Ve spolupráci s hasiči jsme provedli ohledání místa požářiště. Na základě tohoto ohledání a dosud provedených úkonů v tuto chvíli nemůžeme vyloučit žádnou z možných příčin požáru – úmyslné zapálení, nedbalost ani technickou závadu na zařízení. V rámci prováděných úkonů trestního řízení byl v době ohledání požářiště na místě zadržen muž pod vlivem alkoholu, který bude v souvislosti s událostí prověřován,“ doplnila Sochorová.

„Objekt Slunečních lázní je majetkem města, a to ho dlouhodobě pronajímá. V těchto dnech radnice činila kroky vedoucí k prodloužení tohoto nájemního vztahu do konce října 2023,“ řekl primátor Jiří Čeřovský (ODS). Ranní požár podle něj vše změnil, vedení města musí v nejbližších dnech rozhodnout o dalším postupu. „Po návštěvě místa bych navrhoval kompletní sanaci zasaženého prostoru, jeho přípravu k dalšímu využití pro budoucí investici. O tom by mělo rozhodnout již nové vedení radnice, které vzejde ze zářijových voleb,“ dodal Čeřovský.

Sluneční lázně nabízely občerstvení, ale i sluneční louku ohraničenou ohradou a rozdělenou na dámskou a pánskou část. Vcházet se na ni dalo jen přes převlékací kabiny. Areál patří městu, jeho stav byl špatný. Před několika lety zpracoval architekt Petr Stolín projekt minimalistické budovy, která měla zchátralý areál Slunečních lázní nahradit. Lehká stavba ze dřeva s průsvitnými stěnami měla nabídnout odpočinek a soukromí ve stínu zahradního atria i širší rozhled na přehradu z horní terasy, avšak vyvolala odpor části veřejnosti.

Přehrada a její okolí je jedním z nejcennějších veřejných prostranství Jablonce. Chybí tam ale základní vybavení jako převlékárny nebo sprchy. Citelné je to zejména v parných dnech, kdy k přehradě míří tisíce místních, lidé z širokého okolí i sousedního Liberce. Jablonec proto připravuje výstavbu zázemí s toaletami, sprchami, občerstvením a převlékárnami ve třech lokalitách - U Prutu, v blízkosti městského bazénu a u severního břehu. Sluneční lázně mezi nimi nebyly, teď bude třeba vyřešit i tento prostor.

„Bude to nepochybně hlavní téma předvolební kampaně,“ řekl ČTK náměstek primátora pro rozvoj Petr Roubíček (ODS). O tom, zda na místě vznikne moderní objekt, nebo nějaká budova s historizujícími prvky, musí rozhodnout nově zvolené vedení města. Předcházet by tomu podle Roubíčka měla anketa mezi obyvateli. „Sám jsem si dělal soukromou anketu mezi známými a osm z deseti bylo pro zachování historické podoby Slunečních lázní, z původních historických objektů totiž teď už u přehrady mnoho nezbylo, jen samotná hráz a také část loděnice,“ dodal Roubíček.