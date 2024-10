V Ústeckém kraji povládne ANO, v Libereckém dál Starostové

V Ústeckém kraji podepíšou ve čtvrtek koaliční smlouvu hnutí ANO, ODS a uskupení Lepší Sever. Kandidátem na hejtmana je lídr ANO Richard Brabec. V zastupitelstvu, které má 55 členů, bude mít koalice 37 hlasů. Liberecký kraj povede další čtyři roky koalice vítězných Starostů pro Liberecký kraj a Spolu pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL, která skončila třetí. Jejich zástupci ve středu na Ještědu podepsali koaliční smlouvu. Koalice má 25 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Kraj povede devítičlenná rada, šest míst obsadí Starostové a tři Spolu. Hejtmanem by měl zůstat lídr Starostů Martin Půta, bude to jeho čtvrté volební období.

Hnutí ANO bude mít hejtmana a dalších šest členů rady, ODS tři členy rady a uskupení Lepší Sever jednoho radního. V opozici budou Starostové pro Ústecký kraj, koalice SPD, Trikolora a PRO a koalice STAČILO!.

Koalici v uplynulých čtyřech letech tvořilo ANO, ODS a Spojenci pro kraj, kteří se do zastupitelstva letos nedostali. Náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS) po oznámení koalice uvedl, že bude mít i nadále na starosti sociální věci. Ve středu řekl, že dalšími radními za občanské demokraty budou Tomáš Rieger a Jan Růžička (KDU-ČSL, zvolen na kandidátce ODS).

ANO získalo v zastupitelstvu 26 křesel, druzí Starostové pro Ústecký kraj a třetí ODS shodně po sedmi mandátech, koalice SPD, Trikolora a PRO má šest mandátů, STAČILO! pět a hnutí Lepší Sever čtyři.

V Libereckém kraji povládnou opět Starostové

„Dohodli jsme se na spolupráci, která bude navazovat na práci končící koalice, a která zároveň bude dál kraj rozvíjet v našich programových prioritách,“ řekl Půta. K těm podle něj patří investice do středního školství, zrychlení železničního spojení z Liberce do Prahy nebo oprava Ještědu. V minulém období vládli Starostové s Piráty a ODS, kteří měli po pěti mandátech, koalice tak měla silnou většinu 32 mandátů. V letošních volbách ale Piráti získali jen 3,78 procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostali.

Hejtman bude mít v gesci ekonomiku, na rozdíl od minulého volebního období bude mít o náměstka víc. Lídr kandidátky Spolu Edvard Kožušník (ODS) bude statutárním náměstkem pro rozvoj a Spolu získá i další dva náměstky - životní prostředí a zemědělství převezme Jiří Klápště (TOP 09) a zdravotnictví stejně jako minulé čtyři roky Vladimír Richter (ODS).

Starostové budou mít tři náměstky a dva radní. Náměstkem pro dopravu zůstane Jan Sviták a náměstkyní pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová. Jiří Ulvr bude náměstkem pro majetek a investice. Radní pro školství bude nově Jana Skalická a sociální věci převezme Anna Provazníková.

Půta, který dovedl Starosty ke čtvrtému vítězství v krajských volbách, deset let figuruje v korupční kauze. Obviněn byl z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s rekonstrukcí libereckého kostela sv. Máří Magdalény. Vinu odmítá. Věc nyní nanovo projednává krajský soud.

Do zastupitelstva se dostaly čtyři subjekty. Starostové získali 20 mandátů, druhé ANO má o dva méně. Třetí Spolu získalo pět mandátů a koalice SPD a Trikolora má dva mandáty.

Uskupení Stačilo! chybělo několik hlasů k dosažení pětiprocentní hranice nutné pro zisk mandátu. Jeho zástupci se tedy u krajského soudu domáhají zneplatnění volby v kraji. Kdyby se potvrdilo pochybení a Stačilo! se nakonec do zastupitelstva dostalo, získalo by dva mandáty, o které by přišli Starostové a Spolu. Jejich koalice by pak měla jen těsnou většinu 23 hlasů ze 45.

Na libereckou pobočku krajského soudu se obrátila se stížností na výsledek voleb ještě Karolína Štípská z Velkých Hamrů na Jablonecku. Domáhala se vyslovení neplatnosti volby kandidátů a případných náhradníků zvolených do Zastupitelstva Libereckého kraje za koalici SPD a Trikolora. Vadila jí jejich nenávistná kampaň, podle ní neslučitelná s hodnotami demokratického právního státu. Soud v úterý návrh zamítl, dva mandáty zastupitelů zvolených za SPD a Trikoloru tak platí.

Ustavující zastupitelstvo by se mělo uskutečnit v pátek 25. října. „Budeme ale čekat na rozhodnutí soudu ve věci stížnosti koalice Stačilo!,“ dodal Půta.