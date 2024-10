Vláda ODS s hnutím ANO nehrozí. V podcastu Klub rváčů to řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Politici ODS mají být podle jeho mínění vděční šéfovi strany a předsedovi vládního kabinetu Petru Fialovi. Promluvil i o své roli při vyjednávání s exprezidentem Milošem Zemanem nebo schůzce s jeho poradcem a lobbistou Martinem Nejedlým.

O napojení na okolí exprezidenta Miloše Zemana se v souvislosti s Blažkem mluvilo už v roce 2021 při povolebním vyjednání. Blažek byl ale podle svých slov na Hradě před volbami třikrát i s Fialou. „Miloš Zeman jednoznačně preferoval Andreje Babiše jako budoucího premiéra. Po sněmovních volbách v roce 2021 měl prezident republiky v podstatě následující plán: jmenovat dvakrát Andreje Babiše. S tím, že snad se třeba někdo přidá,“ řekl o plánovaném postupu exprezidenta.

Když se nikdo nepřidal, nastala prý Blažkova chvíle. Vyjednávání podle něj nebylo snadné, i tak ale nechce svou pozici nadhodnocovat. „Šlo pouze o to, že tam byl takový poslíček, který se snažil domlouvat, aby to pokud možno bylo domluveno rychle a vláda byla jmenována,“ vysvětlil Blažek svou úlohu.

Pro koho ministr spravedlnosti nemá příliš pochopení, jsou kritici Petra Fialy v řadách občanských demokratů: „Těm frflajícím, kteří mají představu, že by Petr Fiala měl být třeba razantnější, říkám: Bez tohoto pána byste dneska nebyli ani zastupitelem v Chomutově. Takhle je potřeba o tom uvažovat.“

Pokračování koalice SPOLU a její účast v příštích volbách ale není podle Blažka úplně jistá. „Je tu spousta neznámých. Nevíme, jak dopadne sjezd KDU-ČSL. Za druhé přece jenom vystoupil z TOP 09 Miroslav Kalousek, takže nevíme, co bude s touto stranou, zda k němu případně do nového subjektu budou přecházet lidé z topky,“ uvažuje Blažek. „Řekl bych, že s ODS se snad nic extra dít nebude.“

Případnou novou partaj Miroslava Kalouska varoval Blažek před těsným neúspěchem. „Další subjekt napravo způsobí další roztříštění pravicové scény a to může být problém. V předchozích volbách propadlo velké procento hlasů, což pomohlo naší koalici. To bylo štěstí, které se už opakovat nejspíš nebude. Nerad bych zažil, aby jakýkoliv pravicový subjekt nově vznikl, měl 4,8 procenta, což by ve finále a v naší matematice znamenalo, že ty hlasy pomohou někomu úplně jinému. Tohle všechno je při zakládání nové pravicové strany třeba brát v potaz,“ upozornil Blažek. „Nevěřím tomu, že se u nás dají vyhrát volby na tom, že budete mít vyrovnaný státní rozpočet,“ poznamenal ještě k možnému novému Kalouskovu projektu.

Rozhovor s ministrem spravedlnosti Blažkem v pořadu Hráči

Ministr spravedlnosti Blažek v Hráčích o letitém soudním sporu s exministryní obrany Parkanovou • hrc, Fameplay Live/Blesk

Spojenectví ODS a hnutí ANO, o kterém mluvili třeba Piráti po svém odchodu z vládní koalice, je podle Blažka vyloučené. Mezi občanskými demokraty pro něco takového prý není podpora. „Určitě se to neplánuje. A za stávajícího vedení strany už vůbec ne. Protože když budou volby, bude lídrem Petr Fiala. On zůstane v Poslanecké sněmovně. Určitě můžete přetáčet stranu jak chcete, ale bude tam hrozně moc hlasů, které to prostě nikdy neudělají,“ je si jistý ministr.

Blažek promluvil i o své schůzce s Martinem Nejedlým, někdejším poradcem Miloše Zemana a lobbistou. Jejich schůzka minulý rok v srpnu způsobila nevoli hlavně v řadách koaličních partnerů. Podle šéfa Pirátů a tehdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše byla „za hranicí vkusu“. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) zase říkala, že by od takového člověka „utíkala mílovými kroky“.

Nejedlý jejich setkání pro Seznam Zprávy popsal následovně: „Pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. A najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. A toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu, a přišel tam.“

Verze s bouřkou se dál drží i Blažek. „Klasická situace. Byla bouřka, jdu tam. Byl jsem tam pět hodin, protože debata byla zajímavá. A pak mě napadlo druhý den, že budu chytrý. Udělal jsem vysvětlující tweet, ve kterém jsem napsal, že byla bouřka, tak jsem tam byl.“ Že se s lobbistou sešel, však Pavel Blažek v podcastu Klub rváčů označil za „blbost”.