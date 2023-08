Vláda bude moci zvyšovat jmění státních podniků, včetně České pošty, prošlo Senátem | e15.cz

Vláda podle předlohy bude moci zvyšovat základní jmění státních podniků, pokud si takový krok vyžádají bezpečnostní zájmy státu nebo zajištění důležitých veřejných potřeb. Úpravu zákona kabinet předložil i s ohledem na situaci ztrátové České pošty, kterou po zrušení skoro desetiny poboček a propouštění čeká celková reorganizace.

Státních podniků v Česku v současnosti existuje šest desítek. Zákon nyní neumožňuje navyšování jejich základního jmění podobným způsobem, jako je to možné u akciových společností, tedy novým vkladem vlastníků nebo vydáním nových akcií. Podle novely bude možné základní jmění státního podniku zvýšit rozšířením okruhu státního majetku, s nímž má státní podnik právo hospodařit. V praxi to podle důvodové zprávy bude zpravidla převedením peněz.

Senát nechtěl návrh Jurečky

Senátní výbor pro hospodářství chtěl z předlohy vyřadit návrh, který se do ní dostal ve Sněmovně na návrh koaličních Pirátů. Umožňuje, aby úlohu zakladatele mohlo plnit více ministerstev. Senátní ústavně právní výbor chtěl vyřadit z předlohy návrh ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který umožní státním podnikům, aby si v odůvodněných případech mohly ponechat bankovní účty u komerčních bank.

Novela podle Jurečkova návrhu zmírní změny rozpočtových pravidel účinné již od července. Tyto změny stanovily mimo jiné to, že účty podřízené státní pokladně budou muset mít nově také státní podniky a národní podnik Budějovický Budvar. Účty by musely do devíti měsíců, tedy do konce března příštího roku převést do České národní banky, jinde by si je mohly založit jen po souhlasu ministerstva financí. Podle Jurečky by to zasáhlo do majetku státních podniků ve stovkách milionů korun a přineslo také provozní potíže. Zástupci ministerstva zemědělství již dříve ve sněmovním hospodářském výboru varovali, že jen v případě Lesů ČR, které jsou státním podnikem, by ztráta představovala asi půl miliardy korun.

Podle nezařazené senátorky Daniely Kovářové však měl povinný převod bankovních účtů k ČNB zabránit riskantnímu a spekulativnímu chování státních podniků. Naproti tomu předseda klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra varoval, že po státních podnicích by mohly přijít na řadu s převodem účtů kraje a obce.

Novela také počítá s tím, že úkoly zakladatele státního podniku bude moci nově plnit více ministerstev. Uspořádání jejich vztahů by zajišťovala smlouva. Změna podle Pirátů umožní efektivnější využívání majetku svěřeného státním podnikům. Senátní hospodářský výbor chtěl tuto část vypustit, ale protože Senát novelu schválil v předložené podobě, na pozměňovací návrhy již nepřišla řada.