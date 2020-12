Vláda bude rozhodovat o uzavření restaurací a zpřísnění opatření | E15.cz

Vláda dnes projedná návrh ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby se Česko vrátilo ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Znamenalo by to zpřísnění opatření proti epidemii COVID-19 včetně uzavření restaurací. Obchody by i nadále ale měly zůstat otevřeny. Ministři by také měli projednat, aby plánované dobrovolné antigenní testování na COVID-19 začalo místo pátku kvůli velkému zájmu lidí již ve středu. O výsledcích jednání by měla vláda informovat po 17.00.